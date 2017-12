Liceul din Dobromir devine... școală profesională

14:53:35 / 11 Iulie 2014

EXCROCHERIE-cu TEMA

Ma opresc la Com. Cumpana. Aici este o primarita care de peste 5 ani este ridicata in -SLAVI-minunea secolului pentru Constantinescu si Mazare.,cea mai pregatita si desteapta primarita pe care a avut-o Dobrogea in ultimii 100 de ani., Iata ca in aceasta comuna condusa cu atata competenta de o femeiusca analfabeta LICEUL ANUL ACESTA 2014 nu a avut nici un elev care sa ia BACUL.Consider ca este cea mai mare CATASTROFA de dupa 1989 in domeniul INVATAMANTULUI unde analfabeti de tipul acestei PRIMARITE sunt pusi sa conduca invatamantul , iar cei dela Inspectorat cica -DAU TEME DE MEDITAT PROFESORILOR--este o mare EROARE si O DICRIMINARE.- Ma intreb dece la DOBROMIR , liceul a fost transfomat in scoala profesionala si la Cumpana nu,. D-le POPESCU va jucati cu deamasurile si parca va atasati de toti imbecilii care dupa 1989 au contribuit cu buna stiinta la DISTRUGEREA singurului eveniment si forta EDUCATIONALA numita de cand ne stim pe acest pamant INVATAMANT., Consider ca a venit timpul dupa 25 ani de bejenie, haos,dezastru si actiuni concentrice din partea DECIDENTILOR de a inchide unitati scolare si a le desfiinta, sa luati cu toata fermitatea de a CONCENTRA INVATAMANTUL IN UNITATI MARI si cu conditii prielnice. Iata ca va sugerez un singur exemplu: COLEGIUL AGRICOL POARTA-ALBA,. Pana in 1990 aici invatau 1.200 de elevi ,iar astazi ditamai o mare SCOALA cum era definita PALATUL INTELEPCIUNII AGRICOLE DOBROGEAN se DEGRADEAZA pe zi ce trece si nu se foloseste corespunzator.,EXEMPLELE POT CONTINUA., Va sugerez sa treceti urgent la structurarea invatamantului si mai ales in mediu rural in conformitate cu nevoile satului actual si de ce nu si cu a micii si invizibilei Economii Nationale,. SUCCESE IN REFORME si DEBARASATI_VA de FALOSI, AROGANTI, ANALFABETI si INFLUENTE POLITICE pe care le promoveaza zi de zi BARONII SI BOGATASII care au FURAT si INCA MAI FURA DE 25 DE ANI , TOT CE LE IESE IN CALE.,