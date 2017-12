Liceul „N. Bălcescu”, actor important pe scena social-educaţională europeană

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” (LTNB) Medgidia se remarcă, în această perioadă, printr-o prodigioasă activitate, ce implică toate coordonatele sociale ale comunităţii în care se înscrie şi pe care, astfel, o reprezintă.

CONFERINŢA YES EVENT LTNB a fost invitat să participe la Conferinţa Europeană YES EVENT, iniţiată şi organizată de un grup de profesori de la Colegiul „Northgo” din oraşul Noordwijk, Olanda, începând cu anul 2005. La conferinţă participă elevi din zece state europene (Belgia, Olanda, România, Estonia, Franţa, Finlanda, Polonia, Slovacia, Suedia, Spania) şi are ca obiective crearea unei dimensiuni interculturale şi multiculturale în educarea tinerilor, conştientizarea importanţei educaţiei pentru egalitate de şanse în cadrul unei Europe democratice, unite. „În fiecare an li se propune tinerilor spre dezbatere un subiect, anul acesta tema va fi „Securitate şi Toleranţă”, se va desfăşura la Bielska Biala, Polonia, unde elevii Ciornei Cristian, Nicolau Sergiu, Olaru Erika, Lupu Andrei, Abduraman Ciller, Gheorghe Daniela, Beşir Sibel, Voinea Bogdan, coordonaţi de prof. Stoian Mioara şi Şerban Gina, vor încerca să promoveze eliminarea stereotipurilor negative, crearea unei atitudini de cooperare a tinerilor europeni. Pregătirea acestei conferinţe a început încă din iunie şi va cuprinde şi un moment artistic specific culturii româneşti”, se arată într-un comunicat al LTNB.

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TOLERANŢEI Ziua Internaţională a Toleranţei va fi marcată de elevii de la clasele a IX-a C, a IX-a F, a X-a F, astăzi, începând cu ora 15.00, la Cabinetul de Limba Română. Invitaţi sunt părinţi, cadre didactice, inclusiv directorii liceului, consilierul de imagine, consilierul de programe şi proiecte educative, iar coordonatori vor fi profesorii Despa Adriana, Memet Mujghean, Lazăr Tatiana, Şerban Gina, Zărnescu Mădălina. Titlul activităţii este „Să fim toleranţi!”, iar scopul este acela de a sensibiliza elevii, părinţii, cadrele didactice în activităţile socio-culturale ale comunităţii.

NOI PROIECTE MARCA LTNB LTNB lansează, în săptămâna 11-15 noiembrie 2013, două proiecte educative pe care le va derula de-a lungul anului şcolar 2013-2014. Primul proiect, „Principii democratice în viaţa cotidiană”, se înscrie în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică şi îşi propune să promoveze cunoaşterea drepturilor omului şi a îndatoririlor cetăţeneşti, să pregătească tinerii pentru participarea activă într-o societate democratică, să ofere mijloacele de luptă împotriva violenţei, xenofobiei, rasismului şi intoleranţei. Proiectul a debutat în LTNB în data de 12 noiembrie 2013, cu ateliere de lucru având ca temă “Diferiţi, dar egali în drepturi” - studiu de caz, în care au fost abordate temele intoleranţei şi discriminării, precum şi cea a comunicării interculturale. Atelierele au fost coordonate de profesorii Nechita Elena şi Nedelcu Monica. Au fost proiectate prezentări Power-Point, a fost dezbătut un caz de discriminare, elevii au identificat comportamentele discriminatorii şi au căutat soluţii legale pentru combaterea acestora. La aceste ateliere au luat parte 60 de elevi de la clasele a X-a D şi a XI-a F. În lunile care vor urma se vor derula alte activităţi, coordonate de echipa de proiect din care fac parte profesorii Plugaru Rodica, Nedelcu Monica, Nechita Elena şi Ciornei Anişoara.

Al doilea proiect educativ se înscrie în programul naţional „Educaţie globală” şi are ca titlu „Dezvoltarea durabilă - provocarea omului modern”. Activităţile proiectului au început în 13 noiembrie 2013, iar echipa de proiect, formată din profesorii Nedelcu Monica, Nechita Elena, Grigore Dalia, Vasile Iuliana şi Ciornei Anişoara, a conceput un program care se va derula de-a lungul întregului an şcolar şi care va puncta evenimente importante pe glob, precum Ziua Mondială a Apei şi a Pământului, Ziua Internaţională a Sănătăţii etc. Potrivit comunicatului LTNB, „prima activitate, cu titlul “Alege un stil de viaţă durabil”, s-a desfăşurat în 13 noiembrie 2013, sub forma unei mese rotunde unde elevii şi profesorii au dezbătut noţiunea de dezvoltare durabilă, implicaţiile pentru omul modern, strategia naţională pentru dezvoltare durabilă. Elevii au subliniat importanţa acţiunii imediate şi trezirea conştiinţelor în vederea găsirii de soluţii la iminentele pericole care ne pândesc dacă umanitatea continuă să se dezvolte haotic, fără a respecta strategii şi direcţii de dezvoltare pe termen lung. Activităţile au fost coordonate de profesorii Vasile Iuliana şi Nedelcu Monica şi s-au adresat unui număr de 60 de elevi”.