Liceul „Nicolae Bălcescu”, la bilanţ

La final de an şcolar, elevii şi profesorii Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” (LTNB) din Medgidia fac un ultim bilanţ al activităţilor şi concursurilor la care au luat parte în luna mai şi începutul lunii iunie. Între 11 şi 17 mai, a avut loc Săptămîna Voluntariatului în colaborare cu Serviciul de Asistenţă Socială Medgidia şi Primaria Medgidia la care elevii, coordonaţi de prof. Nataşa Peteu, au luat parte cu entuziasm, desfăşurînd activităţi la Casa Pensionarilor, precum şi campaniile de informare asupra activităţii de voluntariat în comunitate prin difuzare de pliante, fluturaşi şi afişe tematice. Tot cu această ocazie liceul a semnat un Protocol de colaborare cu Asociaţia GAIA Animali Ambiente - reprezentant „Save the dogs” în Romania, în vederea unor acţiuni comune pe probleme de protecţie a animalelor în comunitate. Pe 23 mai, a avut loc etapa judeţeană a Sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor, activitate coordonată de prof. Nataşa Peteu, aceştia obţinînd următoarele premii: Marinela Cristica, din clasa a XI-a A - premiul II; Selda Chengi-Amet din clasa a XI-a A - premiul II; Georgiana Mesu din clasa a XII-a B - premiul III şi Aurora Andreea Şerban - clasa a XII-a B - premiul III. Ziua Europei a fost marcată şi de către elevii şi cadrele didactice LTNB, aceştia pregătind o serie de materiale cu care au participat la următoarele competiţii: „My Spring Day film”, „Create a leaflet for Europe”, „Your Best Idea for Europe”, „Win a trip to Africa”, activităţi coordonate de prof. Nataşa Peteu şi Carmen Fella-Tanu. Trecînd în domeniul ştiinţelor exacte, de menţionat este participarea şi rezultatele de excepţie la concursul Ştefan Procopiu, faza naţională, care a avut loc între 28 mai-1 iunie la Olăneşti. 9 elevi, îndrumaţi de prof. de fizică Iuliana Vasile, au cucerit tot atîtea premii importante: Gamze Caiali - Diploma Procopiu, Adrian Cioroiu - Diploma Edison, Enghin Omer - Diploma Edison, Laurenţiu Baciu - Diploma Edison, Dragoş Constandache - Diploma Newton, Levent Mamut - Diploma Newton, Sabin Mîndreanu - Diploma Newton, Alexandru Despina - Diploma Jules Verne, Alice Nisorenco - Diploma Jules Verne, Andreea Oancea - Diploma Jules Verne, Nicolae Popa - Diploma Jules Verne, Andra Puşcaşu - Diploma Jules Verne. La sfîrşitul lunii mai a avut loc şi Concursul Naţional de Artă Fotografică, organizat de Clubul Copiilor din Bîrlad, judeţul Vaslui, rezultatele elevilor fiind mai mult decît mulţumitoare: Bianca Homoc - Premiul II, Geida Suliman - Premiul II, Elvir Bolat - Premiul III, Oana Naidin - Premiul III, Ana-Maria Mutu - Premiul III, Mădălina Ciuraru - Premiul III, Adriana Nergeş - Menţiune, Tekin Omer-Ali - Menţiune, Hulya Curtamet - menţiune, prof. coord. Iuliana Vasile, Ioana Ungureanu - premiul I la secţiunea portret alb-negru, Cristina Ilea - menţiune, eleve îndrumate de prof. Monica Nedelcu, Roxana Alexandru - premiul III, prof. coord. Carmen-Fella Tanu.

Pe 2 iunie 2009 s-au afişat rezultatele de la Concursul Naţional de creaţie literară „Marin Preda”, organizat de Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul şcolar Judeţean Teleorman, la care Cristina Ilea, clasa a IX-a A, a obţinut premiul II cu lucrarea ştiinţifico-fantastică “Jurnalul”, Andrea Iliescu, clasa a X-a A şi Emanuela Mafteiu, clasa a XI-a E au obţinut premiul III, aceste eleve fiind îndrumate de prof. Carmen Fella-Tanu, iar eleva Adnana-Denisa Zanet, sub îndrumarea prof. Monica Nedelcu, a obţinut Premiul II cu povestirea “Cum m-am transformat într-o floare”. Un alt succes este premiul II la concursul regional organizat de Colegiul „Mihai Eminescu” din Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, premiu obţinut de eleva Diana Gabriela Istrate, clasa a X-a E, la secţiunea documentare, cu proiectul „Trecutul, prezentul, viitorul şcolii tale - Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu”, proiect coordonat de prof. Monica Nedelcu. „Rămînînd în sfera creativităţii, vom menţiona participarea de succes la concursul naţional „Mesajul meu antidrog”, etapa judeţeană care şi-a desemnat de curînd cîştigătorii: elevul Adrian Lupşa a obţinut premiul I pentru crearea unei pagini web avînd ca subiect lupta antidrog, iar la secţiunea fotografie digitală, elevele Anamaria Mihaela Muţu şi Roxana Alexandru au obţinut premiul I, respectiv menţiune. Şi, pentru că pe 5 iunie se sărbătoreşte Ziua Mediului, o echipă de 30 de elevi de la Eco-Şcoala Nicolae Bălcescu şi cinci elevi de la şcoala parteneră „I.L. Caragiale” din Medgidia, vor vizita Centrul Meteo Constanţa, Muzeul de Stiinţe ale Naturii Constanţa, cu care LTNB, reprezentat de prof. Carmen-Fella Tanu, va semna un Protocol de colaborare şi vor participa la Concursul organizat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Eco-Watch, Eco-Scoala „Dan Barbilian” Constanţa, la Biblioteca Judeţeană a municipiului Constanţa”, a declarat consilierul de imagine al instituţiei de învăţămînt, prof. Monica Nedelcu.