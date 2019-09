Liceul Teoretic „Callatis” a participat la evenimentul „Let’s Do It, Romania!”

Sâmbătă, 28 septembrie 2019, sub egida „Let’s Do It, Romania!”, la Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia s-a organizat o acțiune de ecologizare, la care au participat 160 de elevi și 20 de cadre didactice. Zona vizată pentru realizarea acțiunii a fost Plaja Saturn și spațiile limitrofe.

Activitatea a fost coordonată de profesor Mihalache Iuliana Corina, directorul liceului şi profesor Chelaru Melania.

Unitatea şcoalară mulţumeşte pentru susținere echipei de tineri din Interact Mangalia, unității economice S.C. Polaris Holdings SA şi părinţilor elevilor prezenţi într-un număr foarte mare.

Mesajul transmis în cadrul acțiunii este de protejare a spațiului comunitar ca formă de susținere a propriei sănătăți.