Liceul Teoretic „Decebal” Constanța, pe primul loc în întrecerea de baschet ONSŞ

În întrecerea de baschet masculin, Liceul Teoretic „Decebal” Constanța (profesoare Mirela Negrea şi Adriana Constantin) a încheiat supremația Liceului Teoretic „Traian”, câştigând Olimpiada Națională a Sportului Școlar Constanța, ediția 2018-2019, 54-42 în finala cu Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța (profesoară Giuran Camelia). Noua campioană a judeţului și-a luat revanșa în acest an, după ce în 2018 pierduse finala cu Liceul Teoretic „Traian”, echipa care s-a putut baza în anii precedenţi pe mai mulți jucători angrenați în baschetul de performanță. În acest an, fără aportul celor cu experiență, dar cu tineri talentați, care vin din urmă, Liceul Teoretic „Traian” (profesoară Mariana Bulac) a încheiat pe locul 3 actuala ediție a ONSŞ.

Lotul formaţiei campioane: Sergiu Ursu, Bogdan Chihaia, Ștefan Gribinic, Cristian Mosor, Eduard Costache, Alexandru Borș, Ștefan Vladu, Rareș Marin, Cătălin Florea, Radu Sicoe şi Alex Stan.

Lotul echipei vicecampioane: Radu Mihai, Petrina Dimitri, Pegkas Panaiotis, Adrian Mocanu, Răzvan Niculae, Crăciun Dragoș, Miron David şi Cioban Luca.

„Programul de sport al celor de la „Decebal” a dat roade într-un final, după ce ani la rând profesoarele Mirela Negrea și Adriana Constantin au construit o generație care a putut avea continuitate, a putut să lege un joc de baschet frumos și să evolueze de la an la an, așa cum Traian a făcut-o cu generația sa din anii trecuți, cu un meci „Decebal” - „Traian” consumat chiar în semifinale, scor 77-59 în favoarea celor de la Liceul Teoretic „Decebal”. „Liceul Teoretic „George Călinescu”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Hârșova, Liceul cu Porgram Sportiv „Nicolae Rotaru”, Liceul Teoretic „Ovidius”, CN Militar, Liceul Teoretic „Carol” şi Liceul Telecom se prezintă de la an la an tot mai frumos, punând generațiile tinere în valoare și construind echipe care cresc în performanță de la o ediție la alta”, au anunţat organizatorii.

,,Trebuie să felicităm toate cadrele didactice care au fost alături de copii și elevi la această ediție de ONSS 2018-2019, toate unitățile de învățământ care pun accent pe programul sportiv și pe dezvoltarea acestuia pe termen lung, și nu în ultimul rând trebuie să mulțumim Inspectoratului Școlar Județean Constanța și Direcției pentru Sport și Tineret a Județului Constanța pentru implicarea și promovarea sportului în școli și licee! Sportul și educația trebuie să coexiste în sport, fie că e la nivel didactic sau/și de performanță! Faptul că aceste competiții se desfășoară cu tribune pline, este meritul tuturor! Sperăm ca la ediția următoare să ne autodepășim!”, a declarat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Baschet Constanţa.