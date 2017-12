Liceul Teoretic Traian, finalist în Gala Premiilor în Educaţie

Fundaţia Dinu Patriciu organizează, în fiecare an, Gala Premiilor în Educaţie, eveniment care se adresează tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ. Competiţia are patru secţiuni: Elevul anului, Profesorul anului, Şcoala anului şi Proiecte educaţionale. În acest an, Liceul Teoretic Traian din Constanţa se numără printre finaliştii secţiunii Cel mai bun proiect educaţional, cu proiectul Educaţie prin film - Festivalul Naţional „Filmmic”. Gala se va desfăşura în Bucureşti, pe 3 noiembrie 2010, la Palatul Parlamentului.