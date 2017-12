Licheaua nu are vîrstă. Din păcate, în cazul lichelismului, ca fenomen, se aplică regula tinereţii fără bătrîneţe. Acum, mai nou, tinde să nu mai aibă nici frontiere! Licheaua şi-a întins tentaculele peste tot. În politică, de pildă, a scăzut media de vîrstă. Pînă ieri, ca să zic aşa, lichelele politice se încadrau într-un anumit eşantion. Unii spuneau că, pentru a fi recunoscut ca o lichea consacrată, e musai să ai părul alb. Aiurea! Să fiţi voi sănătoşi cîte lichele am văzut eu cu capul ras bec! Încet, dar sigur, licheaua începe să se afirme de la o vîrstă timpurie. Nu se mai ia în calcul vechimea adunată pe cartea de muncă. În cazul lichelei, mai nou, se pune un accent deosebit pe calităţile sale native, pe experienţa acumulată în anii în care a lipsit de acasă. Că tot veni vorba, a fost depăşită media celor şapte ani de acasă, element de bază în biografia lichelei. Pînă acum, eram învăţaţi cu stilul prăfuit al lichelelor politice moştenite de la comunişti. Cei mai mulţi dintre noi au sperat că specia amintită este pe cale de dispariţie. Ei, bine, nu a fost să fie aşa! Lichelismul se ia prin simpatie. Contrar estimărilor făcute de diverşi specialişti, avem o grămădă de lichele tinere printre politicienii de astăzi! De necrezut, dar adevărat! Capitalismul de cumetrie a favorizat dezvoltarea galopantă a lichelismului în România. El se manifestă pînă la cel mai înalt nivel. E drept, la început, a fost greu să depistăm gradul de extindere a lichelismului printre tinerii politicieni. În cazul lor, licheaua se manifestă într-o formă avansată de parşivenie. Convertit la cele rele, tînărul politician are o capacitate deosebită de a trage pe oricine în piept. Te uiţi la el, îl vezi cît de tînăr este şi nu-ţi poţi imagina de ce e capabil un astfel de specimen! Adeseori, derutaţi de vîrstă, sîntem tentaţi să iertăm cu uşurinţă gesturile de mitocănie venite dinspre tînărul politician. Spunem că este un naiv, dar, în realitate, noi sîntem… Cînd vorbim despre efectul nefast al lichelismului în societate, tinereţea nu este o scuză. Licheaua politică învaţă, în anii de pionierat, cum să calce pe cadavre. Fără număr, fără milă… Licheaua tînără stăpîneşte la perfecţie arta prefăcătoriei. Ca să-şi vadă sacii în căruţă, este în stare de orice nemernicie! Dacă aţi observat, sînt lichele care agonisesc într-un an cît alţii într-o viaţă. În ultima vreme, tot mai multe lichele politice, aripa tînără, sînt implicate masiv în afaceri necurate. La prima vedere, licheaua tînără e ca o floare. În realitate, e un cactus. Cum să zic, înţeapă pe toată lumea! Ca să devină o lichea desăvîrşită, trebuie să dovedească celor din gaşcă, pentru că lichelele acţionează numai în gaşcă, trebuie să dovedească, ziceam, că nu are caracter. Cunosc o grămadă de lichele care nu au avut niciodată aşa ceva. Ca tînăr politician, licheaua se afirmă plenar în toate domeniile de activitate.