Licitaţie… napoleoniană

O rochie de seară a împărătesei Josephine şi o cămaşă de noapte pe care Napoleon a purtat-o în timpul exilului său pe Insula Sfânta Elena vor fi vândute la licitaţie, pe data de 4 decembrie, în oraşul francez Fontainebleau din apropiere de Paris. Rochia împărătesei Josephine este din satin alb-crem, are o trenă cu pliuri, un decolteu pătrat şi mâneci scurte bufante şi a fost brodată cu perle de casa Augustin Picot, furnizorul oficial de îmbrăcăminte pentru împăratul şi împărăteasa Franţei. Rochia este estimată la o sumă cuprinsă între 60.000 de euro şi 80.000 de euro, de casa Osenat, organizatoarea licitaţiei. Mult mai modestă, o cămaşă de noapte din in are toate şansele de a atrage atenţia fanilor lui Napoleon. Este brodată cu litera ”N”, deasupra căreia apare o coroană imperială, însemne care marcau, de regulă, împreună hainele împăratului. Estimată la o sumă cuprinsă între 40.000 de euro şi 50.000 de euro, cămaşa a fost adusă de pe Insula Sfânta Elena, de mareşalul Henri Bertrand, unul dintre executorii testamentului fostului împărat francez, mort în exil, în anul 1821, pe acea insulă britanică din Oceanul Atlantic. În total, 400 de loturi vor fi prezentate la această licitaţie specializată în comercializarea de obiecte datând din perioada Primului Imperiu francez.