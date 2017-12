Licitaţie Andy Warhol

350 de lucrări create de Andy Warhol au fost vândute cu peste 17 milioane de dolari, la o licitaţie organizată de casa Christie\'s, luni, la New York. Printre operele vândute se află numeroase fotografii şi serigrafii, inclusiv lucrarea ”Endangered Species: San Francisco Silverspot”, care a fost vândută cu peste 1,2 milioane de dolari. Unele dintre aceste opere de artă nu au fost expuse niciodată în public. ”Jackie”, un portret serigrafic al fostei Prime Doamne a Americii, Jacqueline Kennedy, a fost achiziţionat cu peste 600.000 de dolari, depăşind de peste două ori estimările specialiştilor. De altfel, multe dintre piesele scoase la licitaţie au depăşit cu mult estimările iniţiale. Astfel, lucrarea ”Self-Portrait in Fright Wig”, estimată între 12.000 - 18.000 de dolari, s-a vândut cu 50.000 de dolari. Această licitaţie a fost prima dintr-o serie mai mare de licitaţii clasice şi online, ce vor fi organizate cu scopul de a strânge fonduri în favoarea Fundaţiei Andy Warhol pentru Arte Vizuale din New York. Andy Warhol, considerat ”părintele curentului pop-art”, a murit în 1987, la 59 de ani.