Licitație Beatles

Contractul care a lansat cariera internaţională a trupei The Beatles, semnat în anul 1962 de membrii grupului şi de Brian Epstein, managerul formaţiei, a fost vândut cu 365.000 de lire sterline (553.120 de dolari) la o licitaţie organizată marţi, de casa Sotheby's, la Londra. Contractul pe care John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Star l-au semnat pe 1 octombrie 1962 i-a confirmat pe Brian Epstein - supranumit adeseori al cincilea Beatle - în calitate de manager al trupei The Beatles şi pe Ringo Starr în calitate de toboşar oficial al formaţiei. A fost al doilea contract semnat de The Beatles cu Brian Epstein, un fost proprietar al unui magazin de discuri, care s-a îndrăgostit de muzica interpretată de cei patru rockeri, după ce i-a auzit cântând într-un club celebru - Cavern Club - din Liverpool. Contractul a înlocuit un document precedent pe care grupul britanic îl semnase cu Epstein în acelaşi an, în ianuarie, dar care conţinea semnătura lui Pete Best în calitate de toboşar al formaţiei. El a fost înlocuit la scurt timp după aceea de Richard Starkey, cunoscut sub numele Ringo Starr. Noul contract a fost semnat cu doar câteva zile înainte ca The Beatles să lanseze ”Love Me Do”, primul single din istoria trupei care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor din Marea Britanie.

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr şi George Harrison au format trupa The Beatles, în anii 1960, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă. Grupul The Beatles s-a destrămat în 1970. John Lennon a fost împuşcat mortal, la New York, în 1980, la vârsta de 40 de ani. George Harrison a murit de cancer, în 2001.

