Licitaţie cu opere de artă de un milion de euro, la Mamaia

Exact la un an de la prima licitaţie estivală de pe litoral a Casei Artmark, are loc, în această duminică, de la ora 20.30, la hotelul Vega din Mamaia, un nou eveniment dedicat colecţionarilor de artă, în cadrul căruia sunt scoase la vânzare lucrări cu o valoare totală estimată la aproximativ un milion de euro. Potrivit preşedintelui Casei de licitaţie Artmark, Alexandru Bâldea, creaţiile 100% originale reunite sub cupola Licitaţiei de Orientalism, purtând semnături celebre, au preţuri estimative cuprinse între câteva sute de euro (în general, grafică, tuşuri) şi 80.000 - 160.000 euro, cum este cazul lucrării vedetă, „Afizé”, a pictorului Nicolae Tonitza.

Dacă în cadrul licitaţiei de anul trecut, de la Mamaia, s-au vândut opere de artă în valoare totală de aprox. 400.000 - 500.000 euro, organizatorii se aşteaptă ca, duminică, suma să se dubleze, mai ales că piaţa de artă autohtonă cunoaşte, în vreme de criză, un trend ascendent fulminant. „Aşteptările noastre sunt mult mai mari decât anul trecut, pentru că şi lucrările sunt mai importante, iar preţurile de pornire, pe măsură. Anul trecut, am avut patru lucrări de Iser, acum sunt nouă. Anul trecut, cea mai scumpă lucrare avea un preţ de pornire de 50.000, acum de 80.000. Cred că vom ajunge la un milion de euro. În 2010, licitaţia s-a finalizat cu aproape 400.000 euro, deşi estimările noastre erau de până în 200.000 euro, iar anul acesta, ne aşteptăm ca, în ciuda faptului că estimările sunt la 600.000 - 900.000 euro, să ne situăm în jurul sumei de un milion de euro”, a menţionat preşedintele Artmark, Alexandru Bâldea.

• Licitaţie în sistem duplex • Mai mult, acesta a dezvăluit că a fost confirmată acoperirea tuturor celor 250 de locuri ale licitaţiei. Un fapt inedit faţă de anul trecut îl constituie organizarea licitaţiei în sistem duplex, în aceeaşi locaţie: două săli - una pe terasa piscinei hotelului, iar cealaltă în barul de pe plajă - având ca modalitate de comunicare între ele un sistem de patru ecrane şi doi conducători de licitaţie.

Opere fermecătoare, care transmit dragostea pentru ţinuturile orientale, realizate de artişti precum Nicolae Dărăscu, Iosif Iser, Kimon Loghi, Samuel Mutzner, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza şi mulţi alţii, vor îmbogăţi, în curând, colecţiile participanţilor la evenimentul de la malul mării. „Tematica orientalistă este cea mai iubită de colecţionarii români, este rară, greu de colectat, lucrăm cam un an să punem laolaltă 80 de loturi. Pentru alte licitaţii, având alte tematici, ne este mult mai uşor, putem să le formăm în trei luni. Ies foarte greu din colecţii (n.r. lucrările cu tematică orientalistă), se cumpără foarte uşor şi deseori, merg la preţuri peste cota artistului cu pricina, pentru că sunt pitoreşti, calde, uşor de îndrăgit”, a mai spus Alexandru Bâldea.

Lucrări-vedetă

Lucrarea vedetă este, fără îndoială, creaţia din ultimul an de viaţă - 1938 - a lui Nicolae Tonitza, „Afizé\", care a aparţinut Mihaelei Tonitza, nepoata pictorului şi soţia actorului Ştefan Iordache. De la dispariţia sa, aceasta este prima dată când pictura „Afizé\" participă la o licitaţie publică. „Afizé” înfăţişează un portret senzual de turcoaică şi este evaluat la 80.000 - 160.000 euro.

O altă lucrare importantă este cea mai mare pictură a lui Constantin Artachino (doi metri), „Scenă din Dobrogea”, reprezentând o familie de turci, în mărime naturală, desfăşurând activităţi cotidiene, pe fundalul Dunării. Este o lucrare de capacitate şi, probabil, cu o destinaţie muzeală, evaluată la 55.000 - 75.000 euro.

De asemenea, în licitaţie sunt şi serii de autor, un exemplu fiind Iser, care e reprezentat prin nouă lucrări.

Operele scoase la vânzare vor putea fi admirate, până la licitaţia de duminică, în cadrul unei expoziţii deschisă publicului la hotelul Vega din Mamaia, în weekend, între orele 11.00 şi 21.30.