Licitaţie eşuată pentru Finanţe

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a respins ieri toate ofertele băncilor pentru obligaţiunile de tip benchmark cu maturitate la 5 ani, considerându-le la un nivel neacceptabil al randamentului, potrivit datelor băncii centrale. Valoarea anunţată iniţial a licitaţiei era de 300 milioane lei (71,09 milioane euro), iar băncile au depus cereri de cumpărare de 547,6 milioane lei. La şedinţa precedentă pentru obligaţiuni cu maturitate pe 5 ani, din 17 iunie, MFP a atras 284,15 milioane lei, pentru care plăteşte un randament mediu de 6,97% pe an. În ultimele luni, Finanţele au respins o serie de licitaţii sau au atras cu mult mai puţin decât îşi propuseseră, deoarece nu au acceptat să plătească un randament mai mare de 7% pe an, în vreme ce guvernatorul BNR atrăgea atenţia că MFP se confruntă cu bănci care nu mai vor să cumpere titluri de stat la randamente mai mici de 7-8% pe an. În trimestrul III, MFP are în vedere emisiuni cu o valoare totală estimativă cuprinsă între 13 şi 15 miliarde lei. În primul trimestru, MFP a atras de pe piaţa locală 12,71 miliarde lei, peste nivelul de 10-12 miliarde lei estimat iniţial. În 2009, Finanţele au luat din piaţă aproape 65 miliarde lei (peste 15 miliarde euro), de peste cinci ori mai mult decât în 2008. Totodată, în martie 2010, România a atras de pe piaţa externă 1 miliard euro, prin obligaţiuni cu maturitate la cinci ani, la o rată a cuponului de 5%. Randamentul pentru acestea a fost de 2,68 puncte procentuale peste mid-swap. Preţul a fost de 99,25% din valoarea nominală, iar randamentul de 5,18%.