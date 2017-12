Licitaţie pentru mediu

Ofertele verzi ale casei Christies\'s. O partidă de golf cu Bill Clinton, o cină cu Sigourney Weaver sau bilete la petrecerile de după ceremonia Oscar 2011, printre ofertele scoase la licitaţia verde organizată de casa Christies\'s în cadrul campaniei Save the Earth, organizată pentru sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale de mediu. Licitaţia organizată de Christie\'s cu ocazia Zilei Pământului face parte dintr-o serie de proiecte destinate sprijinirii organizaţiilor de mediu. Pe covorul verde întins la intrarea în clădirea din New York unde s-a desfăşurat licitaţia au defilat vedete precum Salma Hayek, Miss Univers sau David Rockefeller Jr. În cadrul licitaţiei s-au vândut aproximativ 20 de obiecte, de la opere de artă, printre care una care reprezinta o inimă verde, ”All You Need Is Jealousy”, pictată de Damien Hirst, la bilete pentru participarea la petrecerea Vanity Fair organizată după ceremonia de decernare a premiilor Oscar de anul viitor. În urma vânzării, Christie\'s a strâns în jur de 1,2 milioane de euro, care vor fi donaţi către patru organizaţii nonguvernamentale de mediu. Pe site-ul charytybuzz.com doritorii pot licita, în acelaşi scop, până pe 6 mai, pentru a câştiga o cină alături de actriţa Sigourney Weaver, pentru un preţ estimat de 2.250 de euro sau pentru o partidă de golf cu Bill Clinton, estimată la 75.000 de euro

Iubire ecologică. Respectul faţă de mediul înconjurător reprezintă o nouă modalitate de a-i seduce pe bărbaţi, potrivit unui sondaj recent, care a relevat faptul că peste 50% dintre bărbaţii americani nu ar face curte unei femei care aruncă deşeuri în natură. Potrivit unui sondaj realizat de grupul Timberland, pe un eşantion de 1.025 de americani, cu ocazia Zilei Internaţionale a Pământului, 54% dintre bărbaţii din SUA ar renunţa la ideea unei relaţii cu o femeie care aruncă deşeuri în natură. Un sfert dintre respondenţi ar refuza să facă curte unei femei care nu îşi reciclează resturile menajere, iar 23% dintre bărbaţii americani nu s-ar simţi atraşi de femeile care nu sting luminile înainte de a merge la culcare. O femeie aflată la volanul unui automobil mare consumator de carburant i-ar lăsa indiferenţi pe 21% din totalul respondenţilor. ”Acest sondaj ne arată că bărbaţii americani sunt în căutarea unei iubiri ecologice”, se afirmă în comunicatul emis de grupul Timberland. Potrivit aceluiaşi sondaj, 72% dintre cei chestionaţi consideră că americanii ar trebui să adopte becurile economice, iar 57% dintre ei sunt de părere că populaţia din SUA ar trebui să reducă amprenta ecologică a traseelor lor cotidiene, prin folosirea unui singur automobil de către întreaga familie sau a bicicletei. Totuşi, potrivit unui sondaj realizat în luna martie, de Institutul Gallup, pe un eşantion de 1.014 persoane, creşterea economică reprezintă o prioritate care, pentru majoritatea americanilor, trece înaintea protejării mediului înconjurător (53% faţă de 38%). Faţă de 2007, mai mulţi americani s-au declarat optimişti faţă de problematica mediului înconjurător, 41% dintre respondenţi considerând că politicile şi condiţiile de mediu se vor ameliora. În urmă cu trei ani, acest procent a fost de doar 25%.