Artişti, designeri şi filantropi sprijină cea de-a doua ediţie a licitaţiei verzi, care a adunat fonduri de peste două milioane de dolari la ediţia din 2010, donate organizaţiilor de mediu. Licitaţia Bid to Save the Earth va fi organizată, din nou, de Casa Christie\'s şi va include opere de artă, întâlniri cu celebrităţi, călătorii luxoase şi obiecte create de designeri. Evenimentul va avea loc pe data de 29 martie, la New York, fondurile strânse urmând să fie donate către patru organizaţii. La licitaţie vor participa actriţa Salma Hayek, redactorul-şef al revistei ”Vogue”, Anna Wintour şi redactorul-şef al publicaţiei ”Vanity Fair”, Graydon Carter, alături de lideri ai lumii culturale, de afaceri şi de protecţie a mediului înconjurător. Organizaţiile care vor beneficia de fondurile strânse în urma licitaţiei sunt Oceana, Conservation International, Natural Resources Defense Council şi Central Park Conservancy. La ediţia de anul trecut, un meci de golf cu fostul preşedinte american Bill Clinton s-a vândut pentru 80.000 de dolari. Gazda evenimentului va fi David Rockefeller, care a precizat că oricine poate participa la licitaţie, prin intermediul Internetului. Organizatorii evenimentului au mai precizat că scopul acestei licitaţii este să atragă atenţia cu privire la problemele mediului înconjurător şi să stimuleze donaţiile pentru protecţia lui, indiferent de sumă.

Pe de altă parte, miercuri, la Londra a avut loc o altă licitaţie. O proteză dentară a lui Winston Churchill a fost adjudecată cu aproape 19.000 de euro, la câteva luni după ce o altă proteză care i-a aparţinut fostului premier britanic a fost vândută la licitaţie. Această proteză, evaluată iniţial la preţul de 9.500 de euro, a fost fabricată intenţionat puţin mai largă, special pentru el, deoarece Churchill avea o problemă dentară încă din copilărie. Fostul premier britanic suferea de ceea ce se cheamă un defect de pronunţie, celebra sâsâială a lui Churchill. Winston Churchill, a cărui voce gravă era ascultată la radio de milioane de britanici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, avea întotdeauna asupra sa două proteze de schimb. Potrivit unor surse, Churchill l-ar fi scutit pe dentistul său de obligaţia de a lupta pe front.

În iulie 2010, o altă proteză a celebrului premier britanic a fost cumpărată la licitaţie cu suma de 21.500 de euro. Într-un interviu acordat postului BBC, Nigel Cudlipp, fiul dentistului care a realizat protezele pentru Winston Churchill, a afirmat că celebrul politician avea obiceiul să îşi scoată proteza din gură, într-un acces de furie, atunci când veştile de pe front erau proaste. În iunie 2010, o colecţie de suveniruri care au aparţinut fostului premier britanic, un trabuc intact, scrisori în care acesta îl descria pe Hitler şi câteva discursuri, a fost vândută la licitaţie pentru suma totală de aproape 690.000 de euro.