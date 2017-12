Licitaţii de titluri de stat de 6 miliarde lei

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi-a programat să emită în luna mai a acestui an titluri de stat de 6 miliarde lei pentru finanţarea şi refinanţarea datoriei publice, peste 83% din sumă urmînd să fie atrasă prin certificate de trezorerie cu discount. Prima licitaţie de luna viitoare va fi organizată în 4 mai, cînd statul vrea să atragă titluri de stat de 2 miliarde lei cu scadenţa la 6 luni. Pe 7 mai, Finanţele vor să plaseze obligaţiuni de stat de tip benchmark cu maturitate la 5 ani, în valoare de 500 milioane lei. În 11 mai, MFP intenţionează să vîndă certificate de trezorerie cu discont la 3 luni, de 1,5 miliarde lei. În 18 mai, statul şi-a programat o licitaţie pentru titluri de stat scadente la 30 zile, în valoare de 500 milioane lei, iar în 21 mai - o emisiune de obligaţiuni benchmark pe 3 ani, de 500 milioane lei. Ultima licitaţie din luna mai va avea loc în 25 ale lunii, cînd ministerul şi-a anunţat intenţia de a atrage 1 miliard lei prin titluri de stat cu maturitate la un an. Pentru aprilie, Finanţele au programat emisiuni de titluri de stat de 7 miliarde lei pentru finanţarea şi refinanţarea datoriei publice, după ce în primele trei luni din 2009 au atras peste 20,2 miliarde lei. În cele cinci licitaţii din aprilie, MFP a luat în total aproape 6,3 miliarde lei. Ultima licitaţie din această lună este programată pentru 27 aprilie, pentru certificate la un an, de 1 miliard lei. Ministrul finanţelor, Gheorghe Pogea, a anunţat că deficitul bugetar s-a adîncit la finalul primului trimestru pînă la 8,3 miliarde lei, respectiv 1,56% din PIB, în condiţiile în care încasările au scăzut cu 6,2%, iar cheltuielile au fost în creştere cu 14,2% faţă de perioada similară a anului trecut.