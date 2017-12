Licitaţii pentru sisteme IT destinate reţetelor necompensate şi concediilor

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va organiza, în martie, licitaţii pentru două sisteme IT care vor gestiona reţetele medicale necompensate şi pentru substanţe stupefiante, precum şi concediile medicale şi biletele de trimitere, contractele cumulând 163,3 milioane de lei, cu TVA. Prima licitaţie are termen de deschidere a ofertelor 16 martie şi are ca obiectiv achiziţionarea de sisteme informatice pentru gestionarea reţetelor medicale necompensate şi a reţetelor pentru substanţe stupefiante şi psihotrope, conectarea la DES (Dosarul Electronic de Sănătate) a furnizorilor de servicii de laboratoare medicale, stomatologie, dispozitive medicale şi ambulante.

Valoarea licitaţiei se ridică la 78,82 milioane de lei, TVA inclusă. În cazul celei de-a doua licitaţii, în valoare de 84,47 milioane de lei, termenul de deschidere a ofertelor a fost programat pentru 17 martie. Autoritatea contractantă urmăreşte achiziţionarea serviciilor necesare privind implementarea sistemelor informatice pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de trimitere electronice, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare si îngrijiri la domiciliu. Ambele licitaţii sunt finanţate prin fonduri europene nerambursabile şi au durata de 8 luni de la data atribuirii.

În februarie 2012, CNAS a atribuit consorţiul HP România şi Novensys Corporation contractul pentru furnizarea soluţiei IT destinate introducerii cardului electronic de asigurări de sănătate, valoarea contractului ridicându-se la 108,7 milioane de lei, inclusiv TVA (25 milioane de euro). O lună mai târziu, HP România a câştigat licitaţia organizată de CNAS pentru soluţia IT destinată sistemului naţional de prescripţie electronică, contractul având o valoare de 44,99 milioane de lei, inclusiv TVA (10,3 milioane de euro). Licitaţia pentru sistemul IT care va gestiona dosarele de sănătate ale populaţiei a fost câştigată în iulie 2013 de UTI Grup, pentru care CNAS a plătit ofertantului suma de 101,4 milioane de lei, TVA inclusă.