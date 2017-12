Lider surpriză în Grupa A la Trofeul “Telegraf”

Faza grupelor ediţiei a 17-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de gen din ţară rezervat veteranilor, se apropie de sfîrşit, ultimele 21 de jocuri urmînd să decidă echipele calificate în optimile de finală ale competiţiei. În Grupa A, una destul de echilibrată, mai sînt de jucat patru partide: Real - Delta Grup Construct Tulcea, Telegraf & TV Neptun - Didactica Marea Neagră Mangalia, Real - Luceafărul Amzacea şi Didactica - Elox. Surprinzător, pe primul loc al clasamentului se află Luceafărul Amzacea, care are însă un meci mai mult disputat decît Real. Meciul direct dintre cele două formaţii va stabili cîştigătoarea grupei, iar pentru locul al doilea mari şanse are şi echipa Telegraf & TV Neptun, care are nevoie de un succes în ultimul joc din grupă, cu Didactica, pentru a nu depinde de celelalte rezultate. Chiar dacă va pierde partida cu Real, Luceafărul Amzacea are asigurată poziţia a treia. În Grupa B, se cunosc primele două clasate, Municipal şi CS Eforie, golaverajul urmînd să stabilească, dacă nu vor fi surprize, ordinea în clasament, deoarece confruntarea directă s-a încheiat la egalitate, 3-3. Tot patru meciuri mai sînt de disputat şi în această grupă: Municipal - Ştiinţa, Callatis Mangalia - CS Eforie, Ştiinţa - Steaua Dorobanţu şi Callatis - Farul Tuzla 2000. Pentru locul al treilea, Steaua Dorobanţu şi Ştiinţa se vor întîlni în meci direct.

Sponsorii competiţiei: Hypermarketul Carrefour, Conpress Holding şi Restaurantul “Rustic”.

Clasamente

Grupa A

1. Luceafărul Amzacea 4 3 0 1 14- 7 9

2. Real 3 2 1 0 18- 4 7

3. Telegraf & TV Neptun 4 2 1 1 8- 5 7

4. Delta Grup Construct 4 1 0 3 11-15 3

5. Elox 4 1 0 3 9-19 3

6. Didactica Mangalia 3 1 0 2 4-14 3

Grupa B

1. Municipal 4 3 1 0 25- 4 10

2. CS Eforie 4 3 1 0 16- 6 10

3. Steaua Dorobanţu 4 2 0 2 16-13 6

4. Ştiinţa 3 1 0 2 11-10 3

5. Farul Tuzla 4 1 0 3 7-20 3

6. Callatis Mangalia 3 0 0 3 4-26 0