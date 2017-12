Lideri socialişti din România, Ungaria, Cehia, Polonia, Bulgaria critică politicile lui Viktor Orban

Liderii de stânga din România, Ungaria, Cehia, Polonia, Bulgaria şi preşedintele PES au adresat o scrisoare care semnalează ”politicile bazate pe frică ale conservatorilor populari europeni, al căror risc ar fi întoarcerea spre un trecut naţionalist”, referindu-se la Viktor Orban şi FIDESZ.

Scrisoarea deschisă este semnată de liderii socialişti europeni, Victor Ponta (România), Attila Mesterhazy (Ungaria), Bohuslav Sobotka (Cehia), Grzegorz Napieralski (Polonia), Sergei Stanişev (Bulgaria), precum şi de preşedintele PES, Poul Nyrup Rasmussen şi porneşte de la contextul actual, al celei mai mari crize economice a ultimelor două generaţii. ”O perioadă iniţială de “lună de miere” a politicii neo-Keynesiene a fost repede înlocuită de agenda conservatorilor, mânată doar de conceptul de austeritate. În Ungaria, dar şi în Polonia, Bulgaria, România şi Cehia vedem un impas dramatic în crearea de locuri de muncă şi creşterea economică, corelat cu creşterea excluziunii sociale, precum şi erodarea serviciilor de bază, esenţiale. Un simptom urât al acestei situaţii este dat de creşterea semnificativă a activităţii partidelor de extremă-dreapta. De la Varşovia la Sofia şi de la Praga la Bucureşti am asistat la promovarea unei politici a fricii şi discriminării. Ceea ce este chiar mai rău este că am asistat, de asemenea, la complicitatea tăcută a multor partide conservatoare, aşa numite populare”, susţin semnatarii scrisorii, potrivit unui comunicat de presă al PSD. În opinia lor, ”în fruntea listei acestor agresori se află partidul FIDESZ, condus de Viktor Orban”. ”Premierul maghiar a instituit o serie de amendamente constituţionale care trezesc în minte avertismentele filosofilor politici referitoare la pericolul ”tiraniei majorităţii”. El a îngroşat acest amestec cu o serie de declaraţii extrem de provocatoare. Ultima dintre acestea a fost livrată de către domnul Orban în faţa Parlamentului ungar, în această săptămână, în timpul raportului intermediar privind preşedinţia UE. Acolo, el a declarat că: ”Noi credem în Ungaria, nu în UE!”. O astfel de declaraţie, având în vedere actuala sa poziţie, este extrem de iresponsabilă şi are un potenţial extrem de dăunător. Acesta este motivul pentru care noi, ca lideri social-democraţi şi conducători socialişti ai noilor state membre am dorit să trimitem acest mesaj unificat. Mesajul nostru este unul de cooperare, care prezintă idei noi şi care recunoaşte valoarea şi recompensele de a lucra împreună, dincolo de constrângerile naţionale şi naţionaliste. Noi reprezentăm o nouă generaţie de lideri progresivi, care sunt gata să îndrepte ţările noastre spre o agendă centrată pe creştere economică şi locuri de muncă. Noi suntem cei care vor reconstrui serviciile esenţiale pe care conservatorii le-au distrus”, se mai arată în scrisoare.

Liderii socialişti semnatari ai documentului critică lipsa de solidaritate din planurile FIDESZ sau chiar a celorlalţi conservatori populari la nivel european. ”Politica lor este de a-i asmuţi pe oameni, unii împotriva celorlalţi, să exploateze sentimentele de nesiguranţă pentru a crea un climat general caracterizat de frică. Toate acestea ne vor conduce înapoi spre un trecut naţionalist care, ştim cu toţii, poate avea doar urmări dezastruoase. Sub stindardul Partidului Socialiştilor Europeni, vom arăta că alternativa noastră nu este doar responsabilă din punct de vedere social, dar este şi credibilă din punct de vedere economic. Facem apel la voi pentru a vă alătura nouă şi să transmiteţi mai departe apelul nostru comun. Mesajul nostru este că există o alternativă clară, puternică, la agenda bazată exclusiv pe frică şi austeritate”, se precizează în finalul scrisorii.