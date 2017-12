Liderii rătăcitori

În ultimii ani, la Constanţa, diverşi aşa zişi lideri au dispărut subit de pe scena politică locală. Cei mai mulţi dintre ei nu au lăsat în urma lor decît intrigi, scandaluri şi vorbe goale, atunci cînd s-a pus problema să promită ceva constănţenilor. Alţii au contribuit prin traseism la dezvoltarea turismului de masă în politică, luînd brutal pîinea de la gura sindicatelor şi a agenţiilor de specialitate. Din păcate, din cauza neghinei oportuniste, cu greu poţi să numeşti cîţiva politicieni demni de luat în seamă. Cred că degetele de la o mînă sînt prea multe! Sfîrşitul politic previzibil al lui Stelian Duţu atestă faptul că Partidul Democrat Constanţa, cel fără codiţă liberală, a fost, în materie de conducători, tot timpul în criză de idei. Sau poate că atît a putut! Duţu nu s-a dovedit a fi elementul coagulant capabil să armonizeze relaţiile dintre principalele grupări din partid. De aceea, în timp, am asistat la numeroase conflicte, inclusiv cu foştii aliaţi din PNL. Sigur, domnia sa regretă că Alianţa DA a fost dezmembrată şi depozitată la fier vechi, pentru că acum, poate alta ar fi fost situaţia! Criticile adresate preşedintelui Băsescu, fostul său protector, sînt îndreptăţite, dar să nu uităm că Stelian Duţu este cel care a tulburat mereu apele Alianţei locale, culmea, într-un moment în care la centru domnea o oarecare armonie! Ca şi în alte situaţii conflictuale, vezi cazul Duvăz, domnul Duţu provocă foarte multe victime colaterale. În acest context, constat că grosul excluşilor din partid este reprezentat de activiştii care i-au fost mai mult sau mai puţin fideli, printre “vedete” numărîndu-se Mihai Petre, Constantin Chirilă şi Diane Vancea. Ar mai fi fost, cu siguranţă, şi alţii, mă refer, în principal, la domnul Zevri, numai că aceştia au făcut la timp pasul înapoi, în tabăra lui Popescu, bucurîndu-se de o imunitate temporară. Dacă nu cred, să-l întrebe pe Tănase Barde, exclus şi el din partid, după o lungă şi grea suferinţă. În privinţa suferinţei, mă refer la preşedintele Băsescu, cel care nu-i uită şi nu-i iartă pe “intruşii” care au avut sau au îndrăzneala să-l critice pe tema flotei! Mă mir cum de nu l-a “exmatriculat” pînă acum şi pe deputatul Mironescu, cel care l-a adus pe Barde în casa Partidului Democrat, după ce acesta înfierase, cu mînie proletară, jaful care a pus pe butuci flota comercială a României! În anumite privinţe, traiectoria politică a lui Tănase Barde, fost lider ţărănist, seamănă foarte mult cu cea a lui Zanfir Iorguş. Amîndoi, după intrarea în anonimat a PNŢCD, au dispărut din viaţa politică, ocupînd poziţii derizorii în formaţiunile politice pe care le-au curtat, campion la traseism fiind domnul Iorguş. Indiferent de ceea ce şi-a propus să facă în viitor, excluderea din PD-L poate însemna sfîrşitul politic al lui Stelian Duţu, condamnat să poarte pe veci în frunte steaua curtezanului de partid. Mai mult ca sigur, va călca pe urmele lăsate în nisip de fiul risipitor şi naiv al PD, domnul Viorel Marian Pană, cel care a reuşit performanţa de a face zdrenţe un partid! Atenţie, într-o perioadă în care PD Constanţa se putea mîndri cu cîţiva oameni de clasă, cărora, în cele din urmă, cum e cazul avocatului Dan Miron, li s-a făcut lehamite de politică! Conform unor surse, Stelian Duţu ar intenţiona să treacă în rîndurile Partidului Conservator, un adevărat cimitir al elefanţilor. În acest caz, nu ştiu cît de cordială va fi reîntîlnirea dintre Viorel Pană şi Stelian Duţu, aflaţi la capăt de drum politic. În ultimii ani, la Constanţa, nu am asistat la nicio revenire spectaculoasă în politică. Viorel Pană a fost un candidat nesemnificativ în disputa pentru Consiliul Judeţean. Corneliu Neagoe nu a contat nici ca umbră a fostului primar. Donţu, care împacheta şi desfăcea pe oricine, e ecologist. Petrică Gheorghiu, micuţul republican, a căzut şi a făcut buba de pe cai mari. Apropo, ştie cineva ce politică mai face Petre Stancă? S-o fi dus la liberali?