Liderul liberal-democraţilor britanici, în centrul unei controverse financiare

Liderul liberal-democraţilor britanici, Nick Clegg, se află în centrul unei controverse, pentru că a primit 750 de lire sterline lunar în contul său personal, de la trei donatori ai formaţiunii sale. Această dezvăluire intervine în condiţiile în care presa a scris că politicianul a primit 1,65 milioane de lire sterline (1,9 milioane de euro) în timpul celor 10 ani în care a lucrat la Bruxelles - cinci ca oficial în Comisia Europeană şi cinci ca parlamentar. Biroul său a refuzat să confirme această informaţie sau să precizeze cu cât a depăşit cei un milion de euro disponibili pentru echipa sa la Parlamentul European. O purtătoare de cuvânt a Partidului Liberal-Democrat a declarat că cele 750 de lire sterline reprezintă o parte din salariul său de cercetător. ”Banii au fost declaraţi şi au fost viraţi în contul personal al lui Clegg, pentru că este cea mai simplă cale de a rezolva situaţia”, a adăugat ea. Cele 750 de lire sterline au fost plătite de Ian Wright, director executiv la compania de băuturi Diageo, Neil Sherlock, director pentru afaceri publice la KPMG şi Michael Young, un fost director al unei mine de aur. Banii au fost viraţi după ce Clegg s-a retras din PE, dar cu câteva luni înainte să devină parlamentar la Londra.

Liberal-democraţii britanici, care în mod obişnuit se clasează pe locul al treilea la alegerile din Marea Britanie, sunt plasaţi pentru prima dată pe locul întâi, de un sondaj publicat duminică de ”Mail on Sunday”, ceea ce reprezintă o premieră în ultimii 104 ani. Această performanţă se datorează, fără îndoială, prestaţiei excelente pe care liderul lor, Nick Clegg, a avut-o în prima dezbatere televizată, desfăşurată săptămâna aceasta, cu premierul laburist, Gordon Brown şi cu liderul opoziţiei conservatoare, David Cameron. Toţi trei sunt candidaţi din partea partidelor lor pentru postul de prim-ministru, în perspectiva alegerilor legislative din 6 mai. Părerile au fost unanime că Nick Clegg a câştigat această primă dezbatere, iar cota lui de popularitate a crescut simţitor după aceea. În vârstă de 43 de ani, Nick Clegg a fost europarlamentar din 1999 până în 2004 şi a fost ales lider al partidului la 18 decembrie 2007. Clegg a urmat Westminster School din Londra, apoi a studiat arheologia şi antropologia la Robinson College, Cambridge. Ulterior şi-a îmbogăţit studiile la Universitatea Minnesota şi College of Europe. Singurul candidat dintre cei trei care se declară ateu, Clegg este căsătorit cu avocata spaniolă Miriam González Durántez, catolică practicantă, care nu are cetăţenie britanică. Au trei copii împreună, ultimul născut zilele acestea.