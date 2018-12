Liderul Ligii a IV-a a învins fără probleme FC Farul

10:07:00 / 26 Noiembrie 2018

Atentie

Infiintata cu mare tam-tam pentru a atrage suporterii nostalgici defunctei Fc Farul si pentru a forta intrarea in posesie a echipei infiintata de si prin banii si munca suporterilor, prin intrigi, piedici si amenintari, Ciprian Marica se pare ca a abandonat echipa din liga 4,cu niste antrenori betivi si barfitori, cu o conducere anonima compusa din Erkal Memet, Pitu, Siscu, S Marcosanu, Marcel(hotul venit de la Fantinele), tinuta doar pentru a delapida fonduri publici vezi(900.000)de la Cjc, folositi pentru echipa din liga 2 si buzunare proprii, va fi din cate se parei abandonata la fel si cea din liga 2,au inceput certurile pe si pentru bani si putere, minciunile promise lui C Marica se pare ca l-au facut pe acesta sa cedeze usor, usor. Nu se intrevede nimica concret pe viitor si aceasta se pregateste sa abandoneze corabia. Daca Grigoras, Akan, Siscu au ajuns sa il barfeasca pe Marica peste tot ceva pute rau, banii din liga 4 sau dus si apare problema justificarii, deja sunt certuri mari, cine a semnat nu il vad bine, la echipa mare vin memoriile, degeaba se incearca amanari pana in primavara asteptand sa vada daca in ianuarie se aproba finantarea si daca nu sa lase echipa mare cu datoriile vechi, Cipriane nu poti duce, dute omule ca te baga astia rau in gaura, dumnezeu te vede deja si nu te ajuta pentru felul cum ai procedat sa preiei echipa, nu pleca Danciulescu degeaba daca vedea ceva sigur. Asa ca mafia a mai distrus odata Farul.