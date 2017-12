Liderul opoziţiei britanice a fumat canabis

David Cameron a declarat că nu va dezminţi informaţiile de presă potrivit cărora ar fi fumat canabis în timp ce era elev la una dintre cele mai exclusiviste şcoli din ţară, în urmă cu 25 de ani. "La fel ca mulţi alţii, cînd eram tînăr am făcut unele lucruri pe care nu trebuia să le fac şi pe care le regret. Consider însă că politicienii au dreptul la un trecut privat şi care să rămînă privat, aşa că nu voi face comentarii referitoare la ceea ce se găseşte în ziarele de duminică, a adăugat liderul Partidului Conservator. El a precizat că nu va "dezminţi" articolele publicate pe primele pagini ale unor ziare naţionale.

David Cameron, care a revigorat Partidul Conservator după ce a devenit liderul acestuia în urmă cu 14 luni, a fost la un pas de a fi exmatriculat de la şcoala Eton, în urma unui scandal cu droguri, cînd avea 15 ani, relatează publicaţiile "Mail on Sunday" şi "The Independent on Sunday". Şapte elevi au fost exmatriculaţi după ce au fost prinşi fumînd canabis, adaugă ziarele, citînd o nouă biografie a lui David Cameron. Acesta a fost chemat de directorul şcolii, care l-a obligat să recunoască faptul că fumase şi el canabis, adaugă sursele citate. Membrii Partidului Conservator l-au susţinut pe liderul lor şi au apreciat că acest caz nu îi va afecta cariera politică. Luna trecută, David Cameron a declarat că ar putea legaliza canabisul în scopuri medicale, dacă va deveni prim-ministru.