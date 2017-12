Liderul PNG-CD Constanţa, în conflict cu primarul comunei Valu lui Traian

Liderul organizaţiei judeţene a PNG-CD, George Măndilă, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că nu este de acord cu modul în care primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, îşi desfăşoară activitatea, acuzîndu-l pe acesta că îşi bate joc de munca unui om. Potrivit preşedintelui PNG-CD, primarul încearcă să anuleze un act prin care Primăria i-a vîndut un teren lui Constantin Gavrizi, un localnic. Măndilă susţine că aceste acţiuni sînt determinate de presiunile venite din partea unei persoane care l-a sponsorizat pe primar în campania electorală şi care acum îi cere anumite favoruri. El mai spune că primarul Mitroi a refuzat să se prezinte la notariat pentru a semna acel act de vînzare-cumpărare. “Notarul a luat însă act de faptul că Mitroi nu s-a prezentat. Există acel contract prin care se atestă vînzarea terenului. Dacă îşi închipuie că se ascunde sub fusta PD pentru a scăpa de consecinţele acţiunilor pe care le face în comună se înşală. Acest primar are nişte apucături de interlop şi reuşeşte să răspîndească teroare în comună“, a declarat Măndilă, care a adăugat: “Mitroi a semnat, la începutul anului trecut, un act prin care atestă dreptul de proprietate, pe care acum nu-l mai recunoaşte, şi încearcă să manipuleze prin intermediul Consiliului Local, care este obedient la Valu lui Traian. O anumită hotărîre de Consiliu Local anulează acest drept de proprietate pur şi simplu“, susţine liderul PNG-CD. “Constantin Gavrizi s-a întins pe un teren al Consiliului Local, care a fost scos la licitaţie printr-o dispoziţie a Consiliului Local. El vroia să îşi menţină ferma într-un cartier de case. Ori facem tîrle, ori le construim oamenilor case!? Trebuie să ducem o campanie de sanitarizare a comunei“, a declarat, în replică la acuzaţiile aduse de liderul PNG-CD, primarul comunei Valu lui Traian. El a mai spus că i-a sugerat lui Gavrizi să facă o cerere prin care să i se dea un teren la marginea localităţii. “Oferim acest teren pentru a veni în sprijinul zootehniştilor, pentru a le crea condiţiile necesare. Ei trebuie să îşi desfăşoare activitatea conform normelor europene“, a mai spus Mitroi, care susţine că nu a făcut altceva decît să aplice legea. El a mai spus că nu comentează în niciun fel celelalte acuzaţii pe care i le aduce Măndilă şi că există acte care dovedesc că are dreptate.