Liderul PSD cere depolitizarea subiectului privind legile educaţiei

Războiul declaraţiilor pe legile educaţiei continuă. După ce pedeliştii au acuzat PSD şi pe ministrul Ecaterina Andronescu de lipsă de implicare în ceea ce priveşte reforma din învăţămînt, vineri a venit reacţia social democraţilor. Liderul PSD, Mircea Geoană, a declarat că asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul care include şi legile educaţiei reprezintă jocul lui Traian Băsescu: „Pentru a putea să te duci către Parlament cu asumarea răspunderii trebuie să ai avizul ministrului de resort. Sîntem un stat de drept, nu poate nimeni să interfereze cu dreptul ministrului de resort de a-şi pune semnătura pe textul pe care-l consideră potrivit pentru viziunea ministrului asupra domeniului respectiv. Toată această forţare este o butaforie politică Emil Boc nu face asta de capul domniei sale, este comandat de la Cotroceni, este jocul lui Traian Băsescu, care trebuie să înceteze să se joace cu soarta studenţilor şi elevilor din România“. El a afirmat că sistemul de învăţămînt ar trebui lăsat în afara luptei electorale, iar dacă partidele vor să se certe înainte de alegerile prezidenţiale, să nu o facă pe spatele elevilor şi al studenţilor. În ceea ce priveşte proiectul Codului Educaţiei care a fost lansat, vineri, pentru dezbaterea publică, Geoană a făcut apel la depolitizarea rapidă a acestui subiect. „Cred că în acest moment există o obligaţie din partea ministerului şi a Guvernului să procedeze neîntîrziat la un calendar de dezbateri publice care să permită într-un timp rezonabil prezentarea acestuia ca text asumat de întregul Guvern şi trimis Parlamentului României, singurul for îndrituit să ia o decizie conform democraţiei noastre pe un text atît de important“, a precizat Geoană. Premierul Emil Boc a anunţat că Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament pentru patru legi, printre care şi cele ale educaţiei, susţinînd că PSD nu a avut obiecţii majoare şi că în privinţa legilor educaţiei vor mai avea loc discuţii. Ulterior, liderii PSD au negat că şi-ar fi dat acordul pentru asumarea răspunderii pe aceste legi, însă au admis că, dacă dezbaterea publică pe Codul Educaţiei se încheie pînă la 2 septembrie, se poate recurge şi la asumarea răspunderii.

PSD vrea un registru unic de control

Mircea Geoană a abordat şi subiectul crizei economice cu care se confruntă România, afirmînd că PSD va iniţia un proiect de lege privind introducerea registrului unic de control şi un altul care să prevadă aplicarea de penalităţi statului în cazul în care înregistrează datorii către agenţii economici. „Acest registru stabileşte că vine controlul de fond o dată pe an la o firmă. Dacă vine peste rînd şi se demonstrează că acest control este nejustificat, agentul guvernamental suportă daune interese pentru pierderile companiei. Este un model inspirat din SUA şi actul unic de control European“, a declarat Geoană. El a adăugat că social-democraţii susţin şi promovarea unei alte legi în care să se aplice principiul simetriei, astfel încît şi statul să plătească penalităţi dacă are datorii la firme. „Sînt convins că, dacă România îşi păstrează aceleaşi motoare de creştere economică, sîntem condamnaţi. Motoarele economice nu au fost sustenabile. Este vorba despre consum din import şi materii prime ieftine, cu care nu vom putea merge înainte. Trebuie să investim strategic, în sectoare cum ar fi energia, infrastructura şi autostrăzile. Nu ne putem permite să stăm cu agricultura de azi, iar agricultura e strategică“, a afirmat liderul PSD. Potrivit acestuia, în lipsa unui set coerent de măsuri anticriză şi de stimulare a economiei adoptat de Guvern, va fi nevoie de intervenţia Parlamentului. Liderul PSD şi-a exprimat speranţa că, totuşi, actualul Guvern \"are resursele de energie şi voinţă politică pentru a da un răspuns mai coerent în această zonă”. „Îndemnul meu este că trebuie să luăm riscuri din punct de vedere macroeconomic pe termen scurt decît să riscăm ca această criză să producă disfuncţii masive în sectorul privat românesc şi în corpul social al României“, a susţinut preşedintele PSD. În ceea ce priveşte realţia cu FMI, Geoană consideră că este nevoie şi de o regîndire a acesteia. „Din punct de vedere al principalului obiectiv al împrumutului cu FMI, acela de a asigura lichiditate prin băncile comerciale pentru sectorul privat românesc, lucrurile nu s-au mişcat aproape deloc. Cred că este şi o lecţie pentru noi despre ce înseamnă să abandonăm complet suveranitatea economică în sectorul bancar. Poate, pe viitor, am putea reconstrui în jurul CEC-ului o bancă cu capital românesc, care să permită în situaţii dificile o minimă pîrghie pusă la dispoziţia statului român şi a economiei româneşti”, a adăugat liderul PSD.