„Life in Color”, în premieră naţională, în Mamaia

Evenimentul „Life in Color”, cea mai mare petrecere cu vopsea din lume, va fi organizat în premieră în România, pe 12 iulie, pe plaja Loft din Mamaia. Fanii muzicii dance vor afla în curând şi numele artiştilor care vor evolua. În perioada 15 aprilie - 15 mai, biletele sunt disponibile la preţul promoţional de 80 de lei. Începând cu data de 16 mai până în ziua dinaintea concertului, biletele costă 100 de lei. Pe 12 iulie, la intrare, tichetele vor fi disponibile la preţul de 130 de lei. Biletele VIP nu fac obiectul promoţiei şi sunt disponibile la preţul de 500 de lei. Tichetele pot fi cumpărate online, de pe eventim.ro, şi prin reţeaua Eventim - magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librăriile Humanitas, librăriile Cărtureşti.

După ce anul 2013 s-a încheiat cu un festival în Miami, în cadrul căruia 25.000 de oameni au dansat până la epuizare, „Life in Color”, cea mai mare petrecere cu vopsea din lume, s-a întors şi se pregăteşte să revoluţioneze anul 2014 cu turneul Unleash. „E ca un spectacol Cirque du Soleil la care se adaugă seturile celor mai buni DJ-i internaţionali, acrobaţii la înălţime şi, cel mai important, vopsele!”, spun organizatorii. Culori fosforescente, tunuri cu vopsea pe bază de apă, care nu afectează îmbrăcămintea şi pielea, lasere spectaculoase, artificii, o producţie impresionantă de talia Sensation sunt ingredientele turneului Unleash. „Life in Color” a început în 2006, în campusurile universitare din Florida. De atunci, a luat cu asalt Statele Unite ale Americii, poziţionându-se ca un eveniment unic, la care sute de mii de oameni au asistat şi care îmbină muzica, arta, dansul şi culoarea. Produs de SFX (semnatarii fenomenului global Sensation) şi Committee Entertainment, „Life in Color” înseamnă conexiune - prin muzică, pasiune şi mai ales culoare.