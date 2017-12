Lifturile Spitalului de Urgenţă, mai mult defecte decît funcţionale

Cea mai mare unitate sanitară din judeţul Constanţa, Spitalul Clinic de Urgenţă, are numeroase lipsuri. Totul este vechi, începînd cu lenjeria, vasele în care se serveşte mîncarea, instrumentarul medical şi terminînd cu lifturile. Unele sînt destinate personalului, iar altele sînt pentru rudele pacienţilor şi bolnavii care se pot deplasa fără ajutor sau pentru cei care se află pe targă şi în cărucior cu rotile. Cum spitalul are nouă etaje, este destul de greu ca un pacient sau o persoană în vîrstă să urce sau să coboare pe scări. Astfel, există două posibilităţi pentru a rezolva această problemă: fie cel care doreşte să ajungă la un anumit etaj strecoară liftierei cîteva bancnote în buzunar şi merge cu liftul pentru personal sau pentru bolnavii aflaţi pe tărgi, fie aşteaptă mai mult de cincisprezece minunte pînă să prindă unul dintre celelalte două lifturi. “Nu îmi explic în ce fel funcţionează aceste lifturi. Dacă îl chem la etajul doi, trebuie să aştept un sfert de oră pînă ajunge. În schimb, dacă sînt la etajul patru şi vreau să urc la un etaj superior, nu am nicio şansă pentru că liftul nu se opreşte”, a spus Vasile Ionţea, unul dintre pacienţi. Faptul că atît un vizitator, cît şi un bolnav trebuie să aştepte cîteva minute bune pînă cînd reuşesc să se urce într-un lift, este doar începutul unei posibile aventuri neplăcute. “M-am urcat în lift de la etajul doi, deoarece trebuia să merg la fiica mea internată la etajul opt. După ce am aşteptat vreo zece minute pînă a ajuns elevatorul, după ce m-am urcat, s-a oprit între etajele cinci şi şase. Nu mai pornea, deşi am tot apăsat pe butoane. Am lovit uşa de cîteva ori, poate mă aude cineva. Pentru că era şi întuneric, am sunat-o pe fata mea care a trebuit să se ridice din pat, deşi era operată, şi să vină la casa liftului. După ce a chemat ea elevatorul la etajul al VIII-lea, acesta a repornit. M-am speriat foarte tare, pentru că sufăr de claustrofobie şi nu mai puteam respira”, a spus Viorica Bucioc, mama unei fetiţe internate în Spitalul Judeţean.

Cum spitalul a fost construit în urmă cu peste 30 de ani, nivelul de uzură al lifturilor, care nu au fost schimbate niciodată, este mare. “Nu ne putem permite să înlocuim aceste elevatoare, pentru că un singur lift costă 40.000 de euro, iar în spital sînt mai mult de 15, punînd la socoteală şi lifturile pentru materiale şi lenjerie. Deşi nivelul lor de uzură este foarte mare, au revizia făcută. Încercăm să soluţionăm această problemă cît mai repede ”, a declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean.