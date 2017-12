Liga a III-a, o căciulă prea mare pentru Oil Terminal?

Pentru Oil Terminal Constanţa primul sezon de la revenirea în Liga a III-a la fotbal începe să fie un adevărat coşmar. Asta în ciuda startului foarte bun de campionat, cînd reuşise să adune şapte puncte după primele cinci etape, iar aventura în cel de-al treilea eşalon valoric al ţării părea să fie una frumoasă. Din păcate pentru formaţia pregătită de Dumitru Sărăcin, în următoarele şase etape nu s-a mai acumulat niciun punct. Mai mult decît atît, Oil Terminal a devenit o abonată constantă la înfrîngerile la scor, primind 28 de goluri în şase jocuri şi marcînd unul singur, în eşecul, 1-4, cu ultima clasată, UTchim Găeşti! Situaţia nu pare a fi una încurajatoare nici măcar de acum încolo, subţirimea lotului şi bugetul insuficient aducerii unor fotbalişti pentru acest nivel fiind principalele cauze ale dezastrului ce se prefigurează la gruparea constănţeană. “Jucătorii sînt modeşti, nu sînt de nivelul acestui eşalon. Nici nu ar avea cum pentru că nu au mai jucat în Liga a 3-a. Condiţiile şi lotul sînt de judeţ şi în această situaţie nu se poate face mai mult. Am fost mulţumiţi de jucători cînd au promovat. Am crezut cu toţii că se vor putea obţine rezultate bune cu acelaşi lot. Începutul a fost promiţător însă lipsa de experienţă şi-a spus repede cuvîntul. Am mai avut şi arbitraje potrivnice, care nu ne-au lăsat să jucăm, iar moralul acestor jucători fără experienţă este uşor dărîmat în aceste condiţii. Pentru a aduce jucători de valoare ar fi trebuit să îi plătim cu 1.500-2.000 lei, însă nu sînt bani pentru că jucători buni şi liberi de contract am fi găsit“, a explicat situaţia de la echipă antrenorul Dumitru Sărăcin. Momentan nu se pune problema desfiinţării echipei, conducerea administrativă fixînd ca prim obiectiv obţinerea a cît mai multe puncte pînă la terminarea turului. În schimb, în urma şedinţei Consiliului de Administraţie al clubului care s-a întrunit ieri, au fost luate unele măsuri disciplinare. “Jucătorii au salariile plătite la zi. S-a ajuns însă la concluzia că sînt mulţumiţi de contractele pe care le au şi nu sînt interesaţi de primele de joc, de aici şi rezultatele avute. Din acest motiv am decis să regîndim modul în care vor fi remuneraţi. Dacă măsurile acestea nu vor da roade în următoarele trei-patru etape, atunci este posibil orice, chiar şi retragerea echipei. Nu este totul pierdut. Am mai fost în situaţia de a nu avea niciun punct în primele opt etape şi apoi am depăşit cu bine momentul“, a declarat preşedintele clubului, Doru Luţac. În următoarea etapă, Oil Terminal va întîlni, pe teren propriu, pe FC Farul II, echipă aflată, de asemenea, în criză de puncte.