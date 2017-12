Liga Campionilor la handbal masculin revine la Constanţa

Handbal Club Municipal Constanţa revine după aproape trei ani în faţa propriilor suporteri în cea mai importantă competiţie intercluburi, Liga Campionilor. În această seară, de la ora 19.00, Sala Sporturilor din Constanţa îşi va deschide din nou porţile pentru inimoşii suporteri constănţeni care sunt aşteptaţi să vină în număr cât mai mare pentru a-şi susţine favoriţii la primul duel din Grupa D. Adversara HCM-ului, Croaţia Zagreb, reprezintă un nume respectat în întreaga Europă, performanţele pe care le reuşeşte formaţia croată an de an în competiţiile europene oferindu-i un stat de favorită în meciul din această seară. Dacă amintim şi faptul că echipa din Zagreb a câştigat absolut toate campionatele din ţara natală începând cu 1991 (!!!), ne putem da seama de ce misiunea campioanei României nu va fi deloc una uşoară. Chiar dacă formaţia croată trece printr-o perioadă de reconstrucţie, având în componenţă mai mulţi jucători tineri de perspectivă, experienţa unor handbalişti precum Ivano Balic (centru, 31 ani) sau Gyula Gal (pivot 34 ani) face din Croaţia Zagreb o favorită la primele locuri în grupă. „Cu Zagreb se poate întâmpla orice, dar va fi foarte important să începem bine meciul şi la final să ne bucurăm pentru victorie. Noi vom aborda întotdeauna fiecare meci la victorie. Acest lucru îl pregătim şi la antrenamente. Vom da tot ce putem şi în această partidă şi îi asigurăm pe suporteri că vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a câştiga. Avem şi o tactică pentru Balic, însă nu vom juca doar împotriva lui, ci a unei întregi echipe. S-a simţit la meciul cu Baia Mare sprijinul suporterilor şi sunt convins că va fi o atmosferă foarte frumoasă şi cu Zagreb“, consideră Jovica Cvetkovic, antrenorul principal al HCM. „Întâlnim o echipă puternică, chiar dacă trece printr-un schimb de generaţii. Croaţia Zagreb este foarte bine cotată, însă vom juca acasă. Sala Sporturilor parcă ar avea propriul suflet. Aceasta este senzaţia pe care o simţim la partidele de acasă datorită atmosferei create de suporteri“, a declarat Aleksandar Adzic. Formaţia oaspete a sosit aseară la Constanţa cu o întârziere de trei ore, iar în această dimineaţă va efectua un antrenament de acomodare în Sala Sporturilor. „Suntem obosiţi după deplasare, dar ne-am antrenat două săptămâni pentru această partidă. Debutul este întotdeauna greu. Ştim că HCM este o echipă puternică, susţinută de un public vulcanic. Are doi portari valoroşi şi o apărare agresivă, dar noi sperăm să facem un meci cât mai bun“, a spus vedeta echipei croate, Ivano Balic. Biletele pentru meciul de azi se pot procura de la chioşcurile “Telegraf“ sau de la magazinul clubului. Intrarea generală este de 30 de lei.

ÎNTÂLNIRE CU SUPORTERII. Astăzi, la ora 12.00, la magazinul clubului aflat la Sala Sporturilor suporterii constănţeni sunt invitaţi să se întâlnească cu handbaliştii constănţeni. Campioana României are programată o şedinţă foto, iar iubitorii handbalului sunt invitaţi pentru poze şi autografe!

Primele două partide din Grupa D a Ligii Campionilor s-au disputat aseară şi s-au încheiat cu următoarele rezultate: St. Petersburg HC - HC Bosna Sarajevo 32-27 (11-12) şi Ciudad Real - SG Flensburg 27-19 (7-9).