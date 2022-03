Liga I: Farul Constanţa - FC Argeş 0-1

FC Argeş a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 27-a a Ligii I de fotbal.



Unicul gol al partidei a fost reuşit de Iasmin Latovlevici (89), din lovitură liberă de la circa 20 de metri.



Farul a avut ocazii bune de gol prin Andrei Artean (54) şi Adrian Petre (61). Piteştenii au ratat şi ei prin Alexandru Işfan şi Ahmed Said (41).

Au evoluat - Farul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Aioani - Dussaut (73 Boboc), Larie, Ghiță, De Nooijer - Ciobanu, Artean, Grameni - Iancu (33 Purece, 68 Moldoveanu), Betancor (46 Petre), Omoh (46 Nedelcu). Rezerve: Brănescu - Mladen, Radaslavescu, Borza.

FC Argeș (antrenor Andrei Prepeliță): Greab - Tofan, Turda, Dobrosavlevici, Mușat(73 Viana) - Meza Colli, Raynov - Isfan (73 Dumitru), I. Șerban, Tănase (54 Latovlevici) - Said. Rezerve: D. Croitoru - Boldor, Miguel, Dumitrașcu, Palic, Arias.

"Cred că am fost lenți, confuzi față de celelalte meciuri în care am jucat foarte bineși atunci lucrurile se complică...Am încercat să schimbăm pentru că am jucat la trei zile, am vrut să avem prospețime. Din păcate, portarul lor a fost extraordinar. Avem multe faze fixe și nu marcăm, adversarul e periculos, noi nu suntem... Este un duș rece, sper să ne trezim”, a declarat Hagi la final.