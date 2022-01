Liga I: Farul Constanţa - Rapid Bucureşti 2-0

Farul Constanţa a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 18-a a Ligii I de fotbal.



Farul s-a impus prin golurile marcate de Virgil Ghiţă (42) şi Andrei Ciobanu (59), ambele venit după pase furnizate de Alexi Pitu.

Un succes și în memoria fostului antrenor sârb al Farului, Momcilo Vukotic, decedat la 71 de ani chiar în ziua premergătoare partidei și pentru care s-a ținut la începutul jocului și un moment de reculegere.

Farul e neînvinsă de cinci etape, în care a obţinut trei victorii şi două egaluri.

Rapid, formație care nu pierduse niciodată în deplasare în acest sezon, a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie, două egaluri şi un eşec.

Au evoluat - Farul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Aioani - Mladen, Larie, Ghiță, De Nooijer - Purece (60 Pires), Artean, Ciobanu (70 Radaslavescu) - Ely (60 Petre), Betancor, Pitu (70 Grameni). Rezerve: Brănescu - Buta, Dobrosavlevici, Sali, Chițu.

Rapid (antrenor Mihai Iosif): Moldovan - Goge, Săpunaru, Grigore (6 Dandea), Morais 60 Moise) - Crepulja, Albu, Pănoiu (46 Ilie) - Ioniță (18 Stahl), Bălan (46 Marzouk), Hlistei. Rezerve: Drăghia - Marzouk, Florică, C. Popescu.

Gheorghe Hagi, a declarat că nu a mai văzut de mult timp ca echipa sa să joace așa de bine.

"Un meci mare, un meci foarte bun făcut de noi. Jucătorii au alergat foarte mult, n-am mai văzut de mult timp ca echipa mea să joace așa de bine. Sunt mulțumit de toți cum au interpretat jocul, stăm bine, mă bucur pentru ei. Adversarul a fost foarte bun, numai noi cred că i-am pus pe Rapid într-o asemenea dificultate până acum. Acum o să revină și jucătorii noștri accidentați, stăm bine.

O să întâlnim echipe puternice în continuare, dar și noi suntem puternici! Noi am jucat cu toate echipele, niciodată nu cred că am fost sub adversar. Noi trebuie să controlăm jocul, să impunem ritmul. Astăzi am avut în totalitate controlul jocului, asta mă bucură. Farul nu este o echipă mică, ne dorim să fim sus, dar noi suntem într-un proces de construcție. În timp vrem să formăm o echipă care să fie puternică timp de mulți ani", a declaratGheorghe Hagi,după meci.