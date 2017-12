Lil’Kim aduce hip-hop-ul american la Mamaia

Seria petrecerilor de senzaţie din cea mai apreciată staţiune a litoralului românesc, Mamaia, continuă şi în acest weekend. După Flo Rida, Shaggy sau Kelly Rowland, a venit rîndul artistei Lil’Kim să susţină un concert în cel mai în vogă club din Mamaia, Bamboo. Prima rapper-iţă care a ajuns pe locul I în topul Billboard Hot 100, Lil’Kim, va sosi în această vineri, promiţînd un spectacol senzaţional, de la ora 23.00, preţul unui bilet de intrare fiind de 50 de lei.

Cîştigătoare a premiului Grammy, multiplă deţinătoare a discului de platină şi actriţă, „Regina Hip-Hop-ului”, pe numele său real Kimberly Denise Jones, s-a născut în Brooklyn, New York, în 1974. Lil’Kim a început cariera muzicală în 1990, după ce l-a întîlnit pe Notorious B.I.G, iar în 1995, a lansat primul său album, intitulat „Conspiracy”. Anul 1999 a fost cu noroc pentru artistă, ea reuşind că cînte alături de P. Diddy în cadrul turneului „No Way Out”. Al doilea album, „The Notorious KIM”, a fost lansat în anul 2000, produsul discografic plasîndu-se pe locul al patrulea în topul Billboard 200 şi pe primul loc în topul „Hot R&B/Hip-Hop Songs”. Albumul s-a vîndut în peste 160.000 de exemplare, încă din prima săptămînă. În 2003, Lil\'Kim a lansat cel de-al treilea album, „La Bella Mafia”, single-ul „Magic Stick”, un featuring cu 50 Cent, urcînd pe locul al II-lea în Top „Hot 100”. Cel de-al patrulea album, „The Naked Truth”, a debutat pe locul 6 în Top Billboard 200, primul single „Lighter Up” ajungînd pe primul loc în Top BET.

De-a lungul carierei, artista a colaborat cu nume mari ale industriei muzicale americane, precum Notorious B.I.G., P. Diddy, Christina Aguilera, Pink, Maya, Missy Elliott, Mary J. Blige, Phil Collins, 50 Cent, Foxy Brown, Will Smith, Beyonce Knowles, R Kelly, T-Pain & Young Jeezy, Busta Rhymes sau Lil\' Wayne.

Ca actriţă, a apărut în show-uri de televiziune, precum „Moesha”, „The Game”, dar şi în propriul reality show, „Countdown to lock down”. A avut roluri şi într-o serie de filme, precum „Zoolander”, „She’s All That”, „Juwanna Man”, „You Got Served”, „Those Who Walk In Darkness”, „Gang of Roses” sau “Lil` Pimp”.

În prezent, artista lucrează la cel de-al cincilea album din carieră, care urmează să fie lansat anul acesta. Tot în 2009, Lil’Kim a participat la celebrul show de televiziune „Dancing with the Stars”, fiind şi motivul pentru care şi-a anulat concertul din Bamboo Bucureşti, programat în luna februarie a acestui an. Artista nu şi-a dezamăgit fanii din România, s-a ţinut de promisiune şi va veni, în acest sfîrşit de săptămînă, pentru a susţine un concert în staţiunea Mamaia.