Lil Wayne a ajuns în spatele gratiilor

Ai greşit, plăteşti! Lil Wayne a fost condamnat, luni, de un tribunal din New York, la un an de închisoare, după ce rapper-ul american a pledat vinovat, în octombrie 2009, la acuzaţia de deţinere ilegală de arme. Recunoscându-şi vinovăţia, muzicianul american a evitat un proces la sfârşitul căruia ar fi riscat să primească o pedeapsă mult mai severă, de până la 15 ani de închisoare. După pronunţarea deciziei, rapper-ul de 27 de ani a fost încătuşat şi trimis imediat la închisoarea Rikers Island din New York. Se crede că interpretul are însă mari şanse să iasă după opt luni, pentru bună purtare. Cântăreţul, pe numele adevărat Dwayne Michael Carter Jr., va fi plasat într-o zonă de securitate, departe de ceilalţi deţinuţi. Recent, starul a mărturisit că se va folosi de perioada pe care o va petrece în spatele gratiilor pentru a compune noi cântece. Pronunţarea sentinţei a întâmpinat câteva dificultăţi. Astfel, convocarea rapper-ului în faţa unui judecător a trebuit să fie amânată în luna februarie, pentru că artistul a suportat o intervenţie chirurgicală stomatologică, iar mai apoi, săptămâna trecută, un incendiu a blocat toate activităţile tribunalului din Manhattan, timp de patru zile.

Lil Wayne este unul dintre cei mai prolifici şi mai profitabili dintre artiştii actuali. Temându-se ca perioada de încarcerare să nu-i stopeze cariera în plin avânt, Lil Wayne a compus multe piese noi şi a susţinut numeroase concerte de adio pentru fani. Într-o înregistrare video pe care a trimis-o în urmă cu o săptămână postului MTV News, rapper-ul a declarat că a filmat într-o singură noapte, alături de diverşi artişti, suficient material pentru a lansa în următoarele 12 luni nu mai puţin de şapte videoclipuri. Albumul său, “Tha Carter III”, a fost cel mai vândut material discografic din 2008, în SUA şi i-a adus rapper-ului patru trofee la gala premiilor Grammy din 2009, inclusiv pentru cel mai bun album rap al anului. Cel mai recent album al său, intitulat “Rebirth”, a fost lansat în februarie 2010.