Lil Wayne, pus sub acuzaţie pentru deţinere ilegală de arme

Starul american, proaspăt cîştigător al premiului Grammy pentru cel mai bun album rap al anului, a fost pus sub acuzaţie pentru deţinere ilegală de arme, iar procesul în care va fi judecat începe pe 20 aprilie, la New York. Lil Wayne, al cărui nume real este Dwayne Carter, a fost pus sub acuzaţie pentru deţinere ilegală de arme şi deţinere ilegală a unei arme încărcate. În 2007, o armă a fost descoperită în autobuzul cu care Lill Wayne se deplasa în timpul turneului său. Rapper-ul Ja Rule a fost arestat în urma unor acuzaţii similare, după un concert hip-hop susţinut de el şi Lil Wayne la New York. Ja Rule, al cărui nume real este Jeffrey Atkins, a pledat nevinovat, iar data procesului său nu a fost încă stabilită. Procesul lui Lil Wayne va începe îmediat după ce rapper-ul îşi va încheia turneul, ultimul concert fiind programat pe 12 aprilie. Dacă va fi găsit vinovat, Lil Wayne riscă o pedeapsă de pînă la 15 ani de închisoare. Albumul său, ”Tha Carter III”, a fost cel mai vîndut material discografic din 2008 în SUA şi i-a adus rapper-ului patru trofee la gala premiilor Grammy din 2009.