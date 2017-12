Lil Wayne şi trupa Coldplay domină nominalizările la premiile Grammy

Prolificul rapper american, al cărui ultim album “Tha Carter III” a cunoscut un succes uriaş, este marele favorit al ediţiei de anul acesta a premiilor Grammy, obţinînd nominalizări la opt categorii, inclusiv pentru Albumul anului. Albumul lui Lil Wayne a fost singurul LP din acest an care s-a vîndut în peste un milion de exemplare încă din prima săptămînă de la lansare şi se află pe primul loc şi în clasamentul celor mai bine vîndute materiale discografice din acest an, cu 2,7 milioane de copii vîndute.

Rapper-ul originar din New Orleans, care a mai fost nominalizat la Grammy, dar nu a cîştigat niciodată, conduce în clasamentul nominalizărilor, dar nu este singurul favorit al galei. La mică distanţă cu şapte nominalizări, s-a plasat formaţia Coldplay. Trupa britanică condusă de Chris Martin, cu albumul său “Viva La Vida”, unul dintre cele mai bine vîndute produse discografice ale anului, a fost de asemenea nominalizată la categoria Albumul anului, alături de ultimul produs discografic al trupei Radiohead, “In Rainbows”; dar şi de albumul “Year of the Gentleman” semnat Ne-Yo, respectiv colaborarea dintre Robert Plant şi Alison Krauss materializată pe albumul “Raising Sand”. Trupa Coldplay şi Robert Plant & Alison Krauss au fost nominalizaţi şi la categoria cea mai bună piesă a anului pentru “Viva La Vida”, respectiv “Please Read the Letter”. La această categorie au mai fost nominalizaţi Leona Lewis cu piesa “Bleeding Love”; Adele cu “Chasing Pavements” şi M.I.A. cu hitul “Paper Planes”. La secţiunea rock, australienii de la AC/DC, care au lansat recent albumul „Black Ice”, au fost nominalizaţi la categoria Cea mai bună performanţă a unui duet sau grup. Totodată, trupa Metallica a primit trei nominalizări, însă surprinzător, în pofida vînzărilor record, ultimul lor album, “Death Magnetic”, nu a fost nominalizat la categoria rezervată LP-urilor.

Rapperii Jay-Z, Ne-Yo şi Kayne West au obţinut fiecare cîte şase nominalizări. Trofeul Grammy pentru revelaţia anului este disputat de Jonas Brothers, britanicele Adele şi Duffy, trupa country Lady Antebellum şi tînăra cîntăreaţă de soul Jazmine Sullivan. Aceasta din urmă a primit cinci nominalizări la premiile Grammy, precum John Mayer, Robert Plant, Alison Krauss şi trupa britanică Radiohead. Madonna a fost nominalizată şi la categoria Cea mai bună înregistrare dance, pentru piesa „Give It 2 Me”, unde concurează şi Daft Punk, cu „Harder Better Faster Stronger” şi Rihanna cu „Disturbia”. Chris Martin are un motiv suplimentar de bucurie, deoarece soţia sa, actriţa Gwyneth Paltrow, a fost selecţionată la categoria Cel mai bun disc de poveşti pentru copii. Actorii Sidney Poitier şi Steve Martin au fost şi ei nominalizaţi, la categoria Cel mai bun audiobook.

Cea de-a 51-a ediţie a galei premiilor Grammy va avea loc la 8 februarie şi va fi transmisă în direct de postul de televiziune CBS. Ultima astfel de gală a ţinut în faţa televizoarelor doar 17,2 milioane de telespectatori, devenind una dintre cele mai puţin urmărite spectacole Grammy din istorie şi marcînd astfel un trend descrescător al audienţelor pentru acest gen de gale. În cadrul ceremoniei se vor acorda premii la 110 categorii, de la muzică clasică la heavy metal şi chiar polka.