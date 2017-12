Lili Sandu şi-a rupt o coastă

Lili Sandu, vedeta care a devenit cunoscută datorită muzicii, dar şi a faptului că a fost logodnica lui Bogdan Stelea, se pregătea intens, de cîteva săptămîni, să participe la o cunoscută emisiune-concurs de televiziune, unde ar fi trebuit să danseze. Frumoasa brunetă a suferit, însă, un accident, în timpul antrenamentelor, rupîndu-şi o coastă. „Mă doare sufletul pentru tot. Visam să lupt pentru visul lui Andrei, nu aş fi vrut să îl dezamăgesc, nu vreau să îi provoc şi eu suferinţă, însă acum, nu am de ales. Am fost la patru medici şi toţi mi-au spus acelaşi lucru: nu am voie să mai dansez. Durerile sînt foarte mari, mă doare tot corpul de fiecare dată cînd respir, sînt nişte dureri atroce, dar şi aşa aş fi dansat, dacă medicii mi-ar fi dat voie. Din păcate, există riscul să îmi fie fisurate plămînul sau rinichiul dacă fac efort”, a declarat actrita.

Lili îşi doreşte să fie, în continuare, alături de Andrei, partenerul său, chiar dacă nu va putea urca pe ringul de dans.