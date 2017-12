Lily Allen cere daune de până la 150.000 de dolari

Cântăreaţa Lily Allen a cerut tabloidului britanic ”Daily Mail” daune în valoare de până la 150.000 de dolari şi a acuzat această publicaţie de ”invadarea intimităţii”. Vedeta a fost nevoită să instaleze un sistem de securitate de 90.000 de dolari în reşedinţa ei de la ţară din centrul Angliei, după ce tabloidul citat a publicat o serie de fotografii neautorizate ale proprietăţii. Lily Allen susţine că s-a confruntat cu un stres considerabil şi o stare de anxietate după ce fotografiile cu reşedinţa ei de vacanţă au fost publicate pe site-ul tabloidului ”Daily Mail”, în septembrie 2010. Cântăreaţa susţine, totodată, că publicarea acestor fotografii a făcut-o să devină vulnerabilă în faţa posibililor urmăritori. Potrivit documentelor depuse la Înalta Curte de Justiţie din Marea Britanie, cântăreaţa a fost obligată, din cauza faptului că i-a fost invadată intimitatea, să cheltuiască o sumă mare de bani pentru a instala un sistem de securitate performant, ce cuprinde o reţea de interfoane, alarme şi camere de supraveghere.

Lily Allen a devenit celebră pe scena muzicii pop în 2006, cu single-ul ”Smile” şi a avut un imens succes la nivel mondial cu albumul său de debut, ”Alright Still”, care s-a vândut în peste 2,6 milioane de copii. Albumul i-a adus nominalizări la premiile Grammy, BRIT şi MTV Video Music. Ea a mai lansat albumul ”It\'s Not Me, It\'s You”, în 2009, pentru care a câştigat un BRIT Award la categoria cea mai bună artistă britanică.