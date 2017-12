Lily Allen, cu tractorul în ziua nunţii

Cântăreaţa britanică Lily Allen intenţionează să meargă cu tractorul la propria căsătorie, iar invitaţiile de nuntă, ce conţin o fotografie pe această temă, au fost deja expediate persoanelor care vor fi prezente la evenimentul prevăzut a avea loc pe 11 iunie. Artista britanică plănuieşte să organizeze în ziua nunţii ei o petrecere cu tematică rurală. Invitaţiile de nuntă pe care le-a expediat deja conţin o fotografie trucată, care îi prezintă pe Lily Allen şi pe logodnicul ei, Sam Cooper, pe tractor. Kate Moss, Dizzee Rascal, Mark Ronson şi Professor Green se numără printre vedetele ce vor primi în zilele următoare o astfel de invitaţie, în care Lily Allen apare în rolul unei soţii de fermier britanic şi care îi îndeamnă pe invitaţi să îşi rezerve data de 11 iunie pentru ziua cea mare, nunta urmând să aibă loc în Gloucestershire.

Cântăreaţa în vârstă de 25 de ani a vorbit recent despre dorinţa de a-şi întemeia o familie şi a duce o viaţă liniştită la ţară, alături de partenerul ei, cu care are o relaţie din 2009. Într-un episod al miniseriei de televiziune “Lily Allen: Rags to Riches”, care prezintă diverse etape din viaţa şi cariera artistei, aceasta a mărturisit că nu doreşte să rămână pentru totdeauna sub lumina reflectoarelor şi ar prefera să devină o femeie casnică. “Ideea mea despre iad: să fac în continuare meseria asta şi peste 25 de ani de acum înainte. Nu vreau să fiu ca Madonna, uitaţi-vă la ea, e nebună de legat! Fără supărare, dar lucrul acesta nu mă motivează. Vreau să mă căsătoresc şi să am copii şi să prepar sendvişuri”, a declarat cântăreaţa.