Cântăreaţa britanică Lily Allen a decis să îşi deschidă propria casă de discuri, urmând să se concentreze mai mult pe descoperirea de noi talente muzicale. Lily Allen a luat o pauză, anul trecut, pentru a se pregăti să devină mamă, însă, în mod tragic, a pierdut sarcina în luna a şasea, în luna octombrie. În această perioadă, atenţia lui Lily Allen s-a îndreptat spre modă, cântăreaţa deschizând un magazin de haine la Londra. Totodată, doreşte să lanseze propria casă de discuri, numită In the name of, sub umbrela gigantului Sony. Lily Allen a devenit celebră pe scena muzicii pop în 2006, cu single-ul ”Smile” şi a avut un imens succes la nivel mondial cu albumul său de debut, intitulat ”Alright Still”, care s-a vândut în peste 2,6 milioane de copii. Albumul i-a adus nominalizări la premiile Grammy, BRIT şi MTV Video Music. A lansat apoi albumul ”It\'s Not Me, It\'s You”, în 2009, pentru care a câştigat un premiu BRIT la categoria Cea mai bună artistă britanică.