Lily Allen, rănită ușor în vacanță

Cântăreaţa britanică Lily Allen a postat, sâmbătă, pe contul personal de Instagram, imagini cu rănile minore suferite din cauza exploziei unei sobe care funcţiona pe bază de gaz în rulota ei de vacanță. Mai bine zis, Lily Allen a rămas cu genele și sprâncenele pârlite în urma incidentului. Cântăreața se află în vacanţă în Gloucester. Fotografiile postate dezvăluie o rulotă deloc luxoasă, iar prin fereastra acesteia se zăreşte un camping, cântăreaţa spunând că se află în Cooper's Hill din Gloucestershire. Mesajele de încurajare ale admiratorilor nu au întârziat să apară. Contactaţi de reprezentanţii MailOnline, reprezentanţii artistei au refuzat să comenteze incidentul.

Lily Allen, care şi-a început cariera muzicală în 2002, are două fiice, de 3 ani, respectiv 2 ani, şi legături strânse cu Gloucestershire, aici având loc căsătoria sa cu Sam Cooper, în urmă cu patru ani. În vârstă de 30 de ani, Lily Allen a devenit cunoscută pe scena muzicală graţie primelor două albume de studio ale sale, foarte bine primite de public şi de criticii de specialitate - ”Alright, Still”, lansat în 2006, şi ”It's Not Me, It's You”, lansat în 2009.