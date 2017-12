Lily Allen revine după o absenţă de patru ani

Cântăreaţa britanică Lily Allen a anunţat că va reveni pe scenă în luna aprilie, la patru ani de la cel mai recent concert al ei şi cu câteva zile înainte de lansarea noului ei album. ”Sunt entuziasmată, biletele pentru concertul de la Shepherd's Bush Empire vor fi puse în vânzare vineri, la ora 9.00”, a anunţat artista britanică pe contul său de Twitter. Cântăreaţa va urca pe scenă pe 28 aprilie, în această sală londoneză cu 2.000 de locuri, punând astfel capăt unei pauze în carieră care a început în 2010. Lily Allen, celebră pentru piese precum ”The Fear” sau ”Fuck You”, va cânta, la sfârşitul lunii iunie, şi la celebrul Festival Glastonbury.

Lily Allen va lansa cel de-al treilea album din carieră, intitulat ”Sheezus”, pe 5 mai. Vedeta britanică şi-a pregătit revenirea pe scenă lansând în ultimele luni mai multe single-uri, inclusiv un cover după piesa trupei Keane intitulată ”Somewhere Only We Know”, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor din Marea Britanie, la sfârşitul lunii noiembrie 2013. Extrem de afectată, în 2010, de pierderea unei sarcini de şase luni, Lily Allen a renunţat la muzică în acea perioadă şi a deschis la Londra, în colaborare cu sora ei, un magazin de articole vestimentare, denumit ”Lucy in Disguise”. În vârstă de 28 de ani, Lily Allen a devenit cunoscută pe scena muzicală graţie primelor două albume de studio ale sale, foarte bine primite de public şi de criticii de specialitate, ”Alright, Still”, lansat în 2006, şi ”It's Not Me, It's You”, lansat în 2009.