Lily Allen se mărită pe 11 iunie

Cântăreaţa britanică Lily Allen, în vârstă de 25 de ani şi logodnicul ei, Sam Cooper, de 32 de ani, se vor căsători pe 11 iunie, într-o biserică din apropiere de reşedinţa lor din Cotswolds, o regiune rurală din centrul Angliei. Cei doi s-au logodit în prima zi de Crăciun, în Bali, la doar câteva săptămâni după ce cântăreaţa britanică a suferit un avort spontan în luna a şasea de sarcină. Potrivit unei surse din anturajul cântăreţei, ceremonia va fi privată şi la ea vor participa doar membrii celor două familii şi câţiva prieteni apropiaţi. În ianuarie 2008, cântăreaţa a suferit un alt avort spontan, ea fiind însărcinată pe atunci cu copilul lui Ed Simons, unul dintre membrii grupului Chemical Brothers. Lily Allen şi iubitul ei, specialistul în bodybuilding Sam Cooper, au o relaţie din vara anului 2009.

Lily Allen a devenit celebră pe scena muzicii pop în 2006, cu single-ul ”Smile” şi a avut un imens succes la nivel mondial cu albumul său de debut, ”Alright Still”, care s-a vândut în peste 2,6 milioane de copii. Albumul i-a adus nominalizări la premiile Grammy, BRIT şi MTV Video Music. Ea a mai lansat albumul ”It\'s Not Me, It\'s You”, în 2009, pentru care a câştigat un BRIT Award la categoria cea mai bună artistă britanică.