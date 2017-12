Lily Allen, spitalizată din cauza septicemiei

Cântăreaţa britanică Lily Allen, care a suferit un avort spontan în luna a şasea de sarcină, în urmă cu câteva zile, a fost internată de urgenţă, vineri seară, la un spital din Londra, din cauza unei septicemii. După avortul spontan suferit în urmă cu aproape o săptămână, cântăreaţa a stat acasă pentru a se recupera, dar în cele din urmă vineri a fost transportată la spital cu o ambulanţă, din cauza unei septicemii. Infecţia, de origine bacterială, se putea dovedi mortală dacă nu este tratată la timp. “Toată lumea este îngrijorată, dar ea se află într-un loc foarte bun şi, din fericire, a fost internată la timp”, a spus o sursă apropiată familiei. Septicemia poate apărea după un avort spontan, dacă în organism au mai rămas fragmente ale fătului, care s-au infectat. Netratată, poate provoca şoc septic, scăderea tensiunii sangvine şi afecta organele principale. Mortalitatea este de circa 30-80% din cazuri.

Cântăreaţa Lily Allen, de 25 de ani, şi iubitul ei, specialistul în bodybuilding Sam Cooper, de 32 de ani, au o relaţie din vara anului 2009. În ianuarie 2008, cântăreaţa a suferit un alt avort spontan, fiind însărcinată pe atunci cu copilul lui Ed Simons, unul dintre membrii grupului Chemical Brothers.

Lily Allen a devenit celebră pe scena muzicii pop în 2006, cu single-ul “Smile”, şi a avut un imens succes la nivel mondial cu albumul său de debut, “Alright Still”, care s-a vândut în peste 2,6 milioane de copii. Albumul i-a adus nominalizări la premiile Grammy, BRIT şi MTV Video Music. A mai lansat albumul “It\'s Not Me, It\'s You”, în 2009, pentru care a câştigat un BRIT Award la categoria Cea mai bună artistă britanică.