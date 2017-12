Lily Allen va fi mamă de băiat

Cântăreaţa britanică Lily Allen, care zâmbeşte din nou după ce a anunţat că este însărcinată, a aflat că va aduce pe lume în luna februarie un băiat. Interpreta, în vârstă de 25 de ani, le-a dat fericita veste prietenilor apropiaţi. „Lily a spus că a aflat de la ecografie că va avea băiat. Este chiar emoţionată şi abia aşteaptă să nască. Mereu a întrebat alte mame în legătură cu sarcina lor”, a declarat o sursă apropiată artistei. În plus, vedeta a recunoscut că, în ceea ce priveşte poftele, acestea se îndreaptă spre supă. „Aş putea mânca un castron mare chiar acum. Pui, roşii, orice pot lua. Asta este tot ce poftesc. Aş putea să mănânc supă la micul dejun, la prânz şi la cină. Serios. Nu mă mai satur de ea. Ultimele luni au fost un pic cam dure, pentru că am avut greţuri şi tot tacâmul, dar acum totul este bine. Am descoperit că supele vindecă greţurile matinale”, a completat Lily Allen.