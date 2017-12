Limanu, surpriza plăcută la turneul de rugby pe plajă “oval 5“

În a doua zi a turneului de rugby pe plajă “Oval 5“, care se desfăşoară în staţiunea Mamaia, pe terenul de fotbal pe plajă de la Melody, s-au înregistrat următoarele rezultate - Under 14, Grupa B: CSM 2 Bucureşti - Selecţionata Constanţa 3-3; Grupa A: Şcoala Generală Valu lui Traian - Şcoala Generală Nicolae Bălcescu 7-3, RC Pantelimon - CSM 1 Bucureşti 6-1, Grupa B: Selecţionata Constanţa - CS Ovidiu 8-3, RC Flamingo - CSM 2 Bucureşti 10-1; Under 12: Şcoala Generală Limanu - Fortuna Constanţa 12-3, CS Cleopatra - CSM Bucureşti 0-5, Fortuna - Şcoala Generală 2 Mai Constanţa 1-4, Limanu - Flamingo 5-3, Pantelimon - 2 Mai 4-3. „Marea surpriză de până acum a competiţiei este echipa din Limanu, care a venit foarte bine pregătită. Jocul bun şi rezultatele pe măsură au făcut să fie pe primul loc după primele două etape“, a declarat organizatorul turneului, Lucian Osatiuc. Astăzi, de la ora 9.00, vor avea loc partidele etapei a treia, după următorul program - Under 14, Grupa A: CSM 1 Bucureşti - Valu lui Traian, Nicolae Bălcescu - Pantelimon; Grupa B: CSM 2 Bucureşti - CS Ovidiu, Selecţionata Constanţa - RC Flamingo; Under 12: Şcoala Generală 2 Mai - Şcoala Generală Limanu, RC Pantelimon - CS Cleopatra, CSM Bucureşti - Fortuna Constanţa, RC Flamingo - CS Cleopatra.