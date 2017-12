Limba din R. Moldova rămâne moldovenească

Preşedintele Parlamentului moldovean, Marian Lupu, a declarat că s-a răzgândit în privinţa limbii ţării sale şi nu mai consideră că aceasta se numeşte română, din punct de vedere ştiinţific. ”Noi nu suntem de acord cu schimbarea limbii. Nu am discutat ce anume modificăm în Constituţie, noi am convenit că trebuie să aplicăm acele modificări la Constituţie care au fost nereuşite. Articolul 13 nu are nimic cu funcţionarea mecanismelor statale şi cu instituţiile democratice. Noi oferim dreptul la autoidentificare etnică, nimeni nu presează pe nimeni”, a declarat preşedintele Parlamentului moldovean, Marian Lupu. Referitor la poziţia pe care o avea anterior, potrivit căreia limba R. Moldova, din punct de vedere ştiinţific, se numeşte română, Marian Lupu a declarat că s-a răzgândit. ”S-a zis cu ştiinţificul, deoarece ştiinţifice sunt tezele susţinute de oamenii de ştiinţă, iar eu astăzi vă zic: voi promovaţi ideile ştiinţifice, însă vă atrag atenţia că ştiinţele sociale sunt cu o puternică influenţă subiectivă. Iar dacă sunt subiective, înseamnă că sunt promovate în interese politice”, a precizat Marian Lupu.

Întrebat cum vor vota modificarea dacă nu deţin majoritatea mandatelor în Parlament, preşedintele Legislativului a spus că cea mai uşoară cale ar fi cea de aprobare în Parlament. ”În cazul nostru, noi nu avem majoritatea şi chiar dacă ar cădea de acord cu tot conţinutul, opoziţia principial nu va mege la vot. Rămâne referendumul. Eu nu văd altă cale decât referendumul, aşa că terminăm partea de conţinut şi mergem la referendum. Cum se termină, nu ştim. Dacă vom vedea că nereuşita este mare, deoarece opoziţia nu va sta cu mâinile în buzunar, mă întreb dacă va mai avea rost să cheltuim bani”, a afirmat acesta.