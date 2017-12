Limba engleză pentru copii

În Constanţa s-a deschis, sâmbătă, primul Centru Helen Doron Early English cu predare a limbii engleze pentru copiii cu vârste de la trei luni la 14 ani. Helen Doron Early English este o metodă unică, uşoară şi naturală de învăţare a limbii engleze. Procedeul Helen Doron Early English se bazează pe modul în care copilul îşi învaţă limba maternă: prin ascultare repetată şi încurajare continuă din partea învăţătorului. Master Francizor România - Sud Est - The Helen Doron Group, Ştefania Filip, a declarat că metoda este percepută de către copii ca fiind o joacă. „Helen Doron a observat că cei mici pot asimila o limbă atunci când se vorbeşte foarte mult în jurul lor şi li se explică lucrurile în mod natural. Aplicând aceste principii şi bazându-se foarte mult pe ajutorul muzicii, pentru că o limbă străină se învaţă ca o muzică, Helen Doron a creat această metodă de predare”, a declarat Ştefania Filip. Pentru copiii foarte mici se insistă pe învăţarea vorbitului, pentru cei care intră la şcoală se suplimentează cu scrisul, iar la cei mai mari se insistă atât pe scris, cât şi pe citit. Dacă pentru cei mici orele sunt de 45 de minute, pentru că doar atât timp poate fi menţinută atenţia copiilor de grădiniţă, pentru şcolari, cursurile sunt programate pentru o oră şi jumătate. Programele Helen Doron se prezintă sub forma a 10 cursuri, în ani consecutivi de studiu, însoţite de seturi de materiale, cărţi şi CD-uri, adaptate fiecărei etape de dezvoltare a copilului. Bebeluşii între trei şi 22 de luni beneficiază de programul “Baby’s best start”, copiilor între doi şi cinci ani li se adresează programul “English for Infants”, iar celor între cinci şi nouă ani -programul “English for all Children”. În România mai există centre Helen Doron Early English şi în oraşele Timişoara, Sibiu, Satu Mare şi Miercurea Ciuc.