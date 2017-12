Limitarea tarifelor la SMS la maximum 5 eurocenţi

Operatorii de telefonie mobilă ar putea fi nevoiţi să reducă tarifele pentru trimiterea de SMS-uri în statele membre UE la maximum 5 eurocenţi, a spus comisarul european pentru Telecomunicaţii, Viviane Reding, într-un interviu acordat “Welt am Sonntag”.

Pînă la 1 iulie 2008, operatorii europeni de telefonie mobilă puteau reduce benevol tarifele pentru trimiterea de SMS-uri şi transferul de date în străinătate, potrivit unei recomandări a comisarului Viviane Reding. Cum acest lucru nu s-a realizat în mod satisfăcător, Reding ia acum în considerare elaborarea unei directive UE care să-i oblige pe operatori să reducă aceste tarife. “Operatorii aveau timp pînă pe 1 iulie să reducă benevol tarifele, fără prea mari rezultate. Tarifele de roaming pentru un SMS au scăzut de la 29 la 28 eurocenţi. Acesta este cu adevărat un semn al slăbiciunii forţelor de autoreglementare ale branşei. Aşa că acum voi fi nevoită să lucrez împreună cu Parlamentul şi cu Consiliul European la o directivă privind reducerea acestor tarife. Tocmai am primit un proiect al ministrului danez al Telecomunicaţiilor, care propune limitarea tarifelor la trimiterea de SMS-uri în statele membre UE la 5 eurocenţi. Interesant”, a comentat Reding. Ea a explicat că, la fel ca în cazul tarifelor la convorbirile în roaming, are de înfruntat reticenţa operatorilor. “I-am avertizat demult pe operatorii de telefonie mobilă şi le-am cerut să nu practice tarife exorbitante pentru convorbirile în roaming. Timp de patru ani nu au reacţionat. În aşa un caz trebuie acţionat. Şi trebuie să rămîi în picioare chiar şi în timpul furtunii. Puteţi să mă credeţi că forţa combinată a operatorilor din întreaga Europă s-a năpustit asupra mea cînd am vorbit pentru prima dată de reducerea tarifelor de roaming. A fost un tsunami”, a mărturisit Reding.

Vara trecută, Reding a obţinut ca primirea şi emiterea de apeluri vocale să fie plafonată la 24 şi respectiv 49 de eurocenţi fără TVA. Aceste sume vor scăderea şi mai mult vara aceasta şi în vara următoare. Viviane Reding vrea acum să facă acelaşi lucru pentru SMS-uri şi pentru accesul la Internet via o reţea de telefonie mobilă. Roberto Viola, secretarul general al agenţiei de reglementare a sectorului de telecomunicaţii din Italia, a spus că susţine demersul comisarului european de a reduce tarifele pentru serviciile roaming de text şi date. Grupul instituţiilor de reglementare din UE a transmis că este necesară o intervenţie pentru a reduce preţurile serviciilor roamnig de tip text, însă că serviciile de date, aflate încă în etapa de început, necesită un studiu mai amănunţit.