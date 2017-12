Limitele prostului

Sub semnătura lui Blegorovici, au fost emise noi teorii despre prostie. Au apărut comentarii diverse. Se fac speculaţii. Deşi subiecţii aleşi nu au minte, sînt angrenaţi în rezolvarea unor exerciţii de genul “Doi proşti pleacă din punctul A”. Şi la “A” rămîn. E vorba de un “aaaaaaa” prelungit şi cu gura căscată. Au fost publicate lucrări de specialitate. La noi, prostia reprezintă un subiect de actualitate. Nimeni nu-şi explică, de pildă, cum de se înmulţeşte ea aşa de repede şi de ce se întinde peste tot! Faţă de restul Europei, unde ne încadrăm şi noi, prostia autohtonă doare. Indiferent de remediul propus, sînt proşti care se vaită de durere şi în somn. Ca materie vîscoasă, prostia este nedefinită. Nimeni nu-i dă de cap! Nu mă refer la scăfîrlie. De aceea, se recomandă să nu te iei niciodată de un prost, să nu te pui cu el în gură şi, pe cît posibil, să nu-l oftici. Atenţie, într-o astfel de situaţie, devine de necontrolat. Alte caracteristici. Are privirea umedă de viţel priponit la poarta 9. La noi, în anumite circumstanţe, viţelul este folosit ca simbol al prostiei. A venit vremea ca organizaţiile specializate în protejarea animalelor să ia atitudine. Viţelul este, cel puţin, în opinia mea, naiv, dar nu prost. Să fim serioşi! Cred că s-au făcut numeroase abuzuri pe seama viţelului. În general, aşa se întîmplă pînă ajunge bou. În calitate de bou, sigur, este cu totul altceva. El reprezintă un reper în materie de prostie şi hoţie. Cine şterpelea un ou, automat, din cîte înţeleg, a doua zi, la o oră anume, fura un bou. Trebuie să te numeşti un mare bou ca să furi un… bou! În condiţiile exigenţelor impuse de UE, este de-a dreptul imposibil să creşti şi să hrăneşti un bou. Pe prost, căci despre el vorbim, să nu-l trezeşti brusc din somn. În astfel de situaţii, mai ales cînd horcăie din cauza unui coşmar, este de-a dreptul imprevizibil. În primul rînd, dă din mîini ca în timpul unei cuvîntări. Revin la o mai veche recomandare. Nu vă certaţi cu un prost. Este inutil. Revin şi asupra teoriilor lui Blegorovici. Nu pentru că ar interesa pe cineva, dar prostul simte nevoia să fie băgat în seamă! Dacă nu-l gîdili, ca pe porculeţ, sub bărbie, creatura asta suferă enorm! La o nuntă, de pildă, unde nimeni nu şi-a făcut timp să-i gîdile orgoliul rănit, a ros toate feţele de masă, precum antrenorul de suflet al lui Doroftei. Unii spun că prostia are limite. Alţii neagă cu vehemenţă această ipoteză, fiind adepţii conceptului fără frontiere. După cum se agită prostul, înclin să cred că este adevărat ceea ce se spune despre prostie. E cîte unul care o ţine langa pe un singur subiect. Spune mereu aceleaşi prostioare răsuflate despre soţia şi soacra sa. Prima, din cîte înţeleg, este o martiră. De ani de zile, adică din punctul în care şi-a legat viaţa de el, trebuie să-i asculte imbecilităţile pe care le debitează minut cu minut. E o moară de prostie. Practic, macină tot felul de inepţii. Ca orice parvenit, se dă tot timpul mare în compania celor cu bani. Credeţi că îl bagă cineva în seamă? Aiurea!