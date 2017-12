Trupa americană Limp Bizkit va lansa un nou album de studio, intitulat ”Gold Cobra”, pe data de 7 iunie, a anunţat solistul Fred Durst într-un mesaj postat pe Twitter. Acesta este primul material de studio al trupei americane, după o pauză de opt ani. Precedentul album s-a intitulat ”Results May Vary” şi a fost lansat pe piaţă în 2003. Noul album a fost produs de David Schiffman, un producător muzical care a colaborat în trecut cu Biffy Clyro, System Of A Down şi Avenged Sevenfold. Până în prezent, Limp Bizkit a lansat patru albume de studio: ”Three Dollar Bill, Yall$” în 1997, ”Significant Other” în 1999, ”Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” în 2000, ”Results May Vary” în 2003, un EP intitulat ”The Unquestionable Truth (Part 1)” în 2005, dar şi două compilaţii. Formaţia americană, formată din Fred Durst (voce), Wes Borland (chitară), Sam Rivers (bas), John Otto (tobe) şi DJ Lethal, a vândut până în prezent peste 33 de milioane de albume în întreaga lume.