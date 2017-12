Limuzina lui Ceaușescu, licitată pentru 37.000 euro

O limuzină Paykan Hillman-Hunter (Chrysler) care i-a aparţinut lui Nicolae Ceauşescu a fost vândută pentru 37.000 euro la licitaţia de Crăciun organizată de casa Artmark din Bucureşti. Maşina, adjudecată de un cuplu de iranieni stabiliţi în Germania, a fost licitată în 45 de paşi, iar valoarea ei a crescut de peste nouă ori (prețul de pornire a fost de 4.000 euro). „Pentru noi, semnificaţia acestei maşini nu are legătură cu Ceauşescu. O vom păstra pentru că avem o colecţie de peste 40 de maşini“, au declarat noii proprietari. Automobilul a fost un cadou al statului Iran către Nicolae Ceauşescu, în 1974, probabil, pentru a menţine calde relaţiile comerciale dintre cele două țări, România fiind un important client pentru producţia de autocare şi microbuze produse sub licenţă Mercedes în Iran. Maşina, care nu a fost niciodată expusă în public până la licitaţia organizată de Artmark, are un rulaj de doar 2.600 de kilometri şi se află în stare bună de funcţionare. Nu în ultimul rând, potrivit preşedintelui Retromobil Club România, Nicolae Ceauşescu nici n-ar fi condus vreodată mașina.